Мурашко предупредил о рисках новой волны COVID-19 в РФ

«Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Министр отметил, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, однако до 200 тыс. пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.
Также Мурашко напомнил про наиболее уязвимые категории людей перед коронавирусом, которым необходимо быть внимательнее к себе в этот период: лица старшего возраста, имеющие хронические заболевания и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Мурашко также добавил, что, выписываясь из медицинской организации, важно пройти углубленную диспансеризацию и следующие шесть месяцев уделять пристальное внимание своему здоровью.
Ранее, 7 апреля, в беседе с «Известиями» Мурашко также не исключил риска возникновения новой волны COVID-19.
5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.
В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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