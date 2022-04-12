Райкина сняли с поста художественного руководителя Театральной школы

Решение о кадровых изменениях принял ректор учреждения Анатолий Полянкин.
До этого ректор Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня текущего года.
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин», — уточняется в публикации Студсовета ВШСИ для журналистов.
АНО «Высшая школа сценических искусств» была учреждена в 2012 году.
В конце 2021 года ректор оставил студентов без профильных преподавателей. Юрист также пояснил, что в 2020 году по инициативе Полянкина произошло преобразование школы.