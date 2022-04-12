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13:25 (мск), источник: Газета.Ру

Райкина сняли с поста художественного руководителя Театральной школы

Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя «Высшей школы сценических искусств» («Театральной школы Константина Райкина»). Об этом сообщается на сайте издания «Театр».

Источник: РИА "Новости"

Решение о кадровых изменениях принял ректор учреждения Анатолий Полянкин.

До этого ректор Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня текущего года.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин», — уточняется в публикации Студсовета ВШСИ для журналистов.

АНО «Высшая школа сценических искусств» была учреждена в 2012 году.

В конце 2021 года ректор оставил студентов без профильных преподавателей. Юрист также пояснил, что в 2020 году по инициативе Полянкина произошло преобразование школы.

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