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14:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Что известно о возобновлении лунной программы в России?

Во время посещения космодрома Восточный в Амурской области президент России заявил, что в России будет возобновлена лунная программа. Впервые о концепции исследования и освоения Луны заявили 28 ноября 2018 года во время заседания Совета РАН по космосу и Роскосмоса. Она предполагает три этапа, которые будут проходить до 2040 года.

Источник: Reuters

Ранее «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты, которую планировали завершить к 2028 году. В Российской академии наук рекомендовали вместо нее использовать для полетов на Луну уже существующие модели.

На какой период рассчитана российская лунная программа?

Первый этап программы (до 2025 г.) предусматривает запуск автоматических космических аппаратов: «Луна-25» («Луна-Глоб»), «Луна-Ресурс» (орбитальный аппарат, посадочные аппараты, включая резервный), «Луна-Грунт» (для проведения углубленных исследований Луны с окололунной орбиты и на ее поверхности, а также доставку образцов лунного грунта на Землю);.

В рамках реализации второго этапа (2025—2035 гг.) планируется начать в беспилотном варианте летные испытания пилотируемого космического корабля нового поколения и провести первый пуск с экипажем к МКС.

На третьем этапе (после 2035 года) предполагается завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде двух астрономических обсерваторий, добыча водяного льда, строительство убежищ от радиации.

Что включает в себя лунная программа?

Российская лунная программа предусматривает создание серии аппаратов для освоения естественного спутника Земли, а также научно-технологические исследования по следующим направлениям:

  • Луна как небесное тело (исследования внутреннего строения, крупномасштабных форм на поверхности, химический состава и пр, для уточнения происхождения Луны);.
  • Специфика полярных областей Луны (поиск залежей воды, кометной органики, изучение постоянно затененных областей, анализ изотопного состава).
  • Луна как уникальное место для космической науки (исследования космических лучей, наблюдения Земли и Солнца);
  • Физические условия на поверхности и в окололунном пространстве (свойства пыли, пылевой плазмы, взаимодействие Луны с Солнечным ветром, первичная и вторичная радиация на Луне, защита от радиации, местные магнитные поля. Динамика экзосферы и летучих веществ);
  • Луна как объект освоения (летучие вещества и полезные ископаемые на Луне, использование лунного грунта, поиск возможных мест размещения лунных баз);
  • Луна как плацдарм для прикладных исследований и отработки технологий освоения дальнего космоса (эксперименты по робототехнике, синтезу топлива для перспективных космических аппаратов и т. д.).

Что произойдет в ближайшее время?

В ближайших планах «Роскосмоса» — отправка на Луну двух посадочных станций и одной орбитальной. По словам президента России, с космодрома Восточный в третьем квартале будет запущен автоматический космический роботизированный аппарат «Луна-25». Точная дата запуска пока не определена.

В НПО им. Лавочкина ранее заявляли, что межпланетный автоматический модуль «Луна-25» (предыдущее название «Луна-Глоб») планируют запустить с площадки на космодроме Восточный в последнюю декаду августа 2022 года.

Цель миссии состоит в том, чтобы доставить на поверхность спутника автоматический зонд, с помощью которого будут проводиться исследования рядом с южным полюсом Луны. В качестве посадочной площадки выбран участок рядом с кратером Богуславского.

Сколько средств выделят на исследования для лунной программы?

На проведение научно-исследовательских работ по лунной программе выделят 1,475 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок. Из них 900 млрд рублей будет потрачено на создание полезной нагрузки (корабли «Орел», лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника) и самих пилотируемых средств.

Для доставки человека на Луну с помощью ракет «Ангара» потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

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