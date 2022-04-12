Что известно о возобновлении лунной программы в России?

Ранее «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты, которую планировали завершить к 2028 году. В Российской академии наук рекомендовали вместо нее использовать для полетов на Луну уже существующие модели.
Первый этап программы (до 2025 г.) предусматривает запуск автоматических космических аппаратов: «Луна-25» («Луна-Глоб»), «Луна-Ресурс» (орбитальный аппарат, посадочные аппараты, включая резервный), «Луна-Грунт» (для проведения углубленных исследований Луны с окололунной орбиты и на ее поверхности, а также доставку образцов лунного грунта на Землю);.
В рамках реализации второго этапа (2025—2035 гг.) планируется начать в беспилотном варианте летные испытания пилотируемого космического корабля нового поколения и провести первый пуск с экипажем к МКС.
На третьем этапе (после 2035 года) предполагается завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде двух астрономических обсерваторий, добыча водяного льда, строительство убежищ от радиации.
Российская лунная программа предусматривает создание серии аппаратов для освоения естественного спутника Земли, а также научно-технологические исследования по следующим направлениям:
В ближайших планах «Роскосмоса» — отправка на Луну двух посадочных станций и одной орбитальной. По словам президента России, с космодрома Восточный в третьем квартале будет запущен автоматический космический роботизированный аппарат «Луна-25». Точная дата запуска пока не определена.
В НПО им. Лавочкина ранее заявляли, что межпланетный автоматический модуль «Луна-25» (предыдущее название «Луна-Глоб») планируют запустить с площадки на космодроме Восточный в последнюю декаду августа 2022 года.
Цель миссии состоит в том, чтобы доставить на поверхность спутника автоматический зонд, с помощью которого будут проводиться исследования рядом с южным полюсом Луны. В качестве посадочной площадки выбран участок рядом с кратером Богуславского.
На проведение научно-исследовательских работ по лунной программе выделят 1,475 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок. Из них 900 млрд рублей будет потрачено на создание полезной нагрузки (корабли «Орел», лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника) и самих пилотируемых средств.
Для доставки человека на Луну с помощью ракет «Ангара» потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.