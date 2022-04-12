Срок действия для заканчивающихся водительских удостоверений в РФ продлят на три года

Глава кабмина отметил, что одно из подписанных им постановлений «направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан». «Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений — тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — указал Мишустин.
Как пояснили в пресс-службе кабмина, мера коснется документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, — это порядка 5 млн водительских удостоверений. Они будут продлены автоматически.
«Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления, — отметили в правительстве. — Помимо водительских удостоверений оно распространяется на диагностические карты». Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.
Кроме того, постановление дополняет перечень разрешений, сроки действия которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации племенных стад. Как поясняют в кабмине, «решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации».
«Снижение административной нагрузки на граждан и бизнес — последовательная работа правительства. Подобные меры хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, демонстрируют эффективность и теперь. В нынешних условиях мы стремимся избавить наших граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах», — приводят в пресс-службе слова вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.