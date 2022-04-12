16:33 (мск), источник: N + 1
Норвежские археологи обнаружили погребальную ладью эпохи викингов
Они сделали это с помощью георадара.
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Археологи с помощью георадара обнаружили погребальную ладью эпохи викингов. Это судно длиной около восьми-девяти метров было найдено в коммуне Квинесдаль, расположенной на юге Норвегии. Об этом сообщается в пресс-релизе Норвежского научного-исследовательского института культурного наследия.
Традиционно конец VIII — середина XI века нашей эры в европейской истории обозначается как эпоха викингов, то есть время, когда скандинавы оказали политическое и экономическое влияние на многие народы и страны благодаря набегам, торговым экспедициям, наемничеству, а также созданию новых городов и государств. В этот период скандинавы широко расселились по Европе, обосновавшись, в частности, на Фарерских и Оркнейских островах, в Гренландии, и даже достигли территории современной Канады. Вдоль основных водных путей викинги закопали большое количество сокровищ, которые сегодня порой находят даже археологи-любители.
Одной из примечательных черт эпохи викингов выступают погребальные ладьи, которые использовались в качестве вместилища для покойного и (или) его погребальных даров. Более 15 подобных памятников были обнаружены на территории современной Северной и Восточной Европы. Так, несколько погребальных кораблей было найдено в Норвегии. Например, в 2018 археологи обнаружили ладью длиной около 20 метров в Геллестаде, а в конце 2021 года сообщили о завершении ее раскопок. Кроме того, еще один возможный погребальный корабль был найден в 2019 году в графстве Вестфолд.
Археологи из Норвежского научно-исследовательского института культурного наследия под руководством Мануэля Габлера (Manuel Gabler) в рамках охранно-спасательных работ, предваряющих строительство автомагистрали, обследовали территории в коммуне Квинесдаль с помощью георадара. Местность, где проходили работы, была известна археологам из-за погребального комплекса возрастом около 1500−2000 лет (поздний железный век), который за последние 150 лет был в значительной степени уничтожен в результате сельскохозяйственной деятельности. Прошлые находки демонстрировали, что на этой территории хоронили людей, принадлежавших к элите местного общества.
Во время исследования археолог Яни Каушевич (Jani Causevic) обнаружил первую в этом регионе погребальную ладью эпохи викингов. Более того, рядом с ней находились еще несколько курганов. По мнению ученых, изначально это судно, достигающее восьми-девяти метров в длину, также находилось под курганной насыпью. Теперь археологам предстоит узнать, насколько хорошо сохранилась сама ладья, погребальный инвентарь, а также выяснить, сколько человек в ней было похоронено.
Михаил Подрезов