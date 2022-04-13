11:21 (мск), источник: N + 1
Арахнологи описали пятидесятитысячный вид пауков
Им оказался южноамериканский скакунчик.
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Южноамериканский скакунчик Guriurius minuano стал пятидесятитысячным видом пауков, известным науке. Его открыла команда арахнологов из Бразилии и Уругвая. Описание нового вида опубликовано в статье для журнала Zootaxa. Как отмечается в пресс-релизе Всемирного каталога пауков, ученым неизвестны еще около пятидесяти тысяч видов пауков — и на их описание потребуется менее ста лет.
Пауки — чрезвычайно многочисленная и разнообразная группа членистоногих. Они обитают по всему миру, от пресных водоемов до горных вершин. Многие пауки освоили необычные способы охоты, включая создание хитроумных ловушек и коллективное преследование добычи. А еще среди них есть неожиданно яркие виды, которые исполняют сложные брачные танцы для привлечения партнеров.
Первые научные описания пауков были опубликованы еще в 1757 году. Их автором был шведский натуралист Карл Клерк (Carl Alexander Clerck), который дал латинские названия 67 представителям этой группы. С тех пор арахнологи успели описать еще несколько десятков тысяч видов пауков — и этот список регулярно пополняется.
Недавно издатели Всемирного каталога пауков (World Spider Catalog, WSC), который базируется в Музее естественной истории в Берне, объявили, что число описанных видов пауков достигло пятидесяти тысяч. Юбилейным видом стал южноамериканский скакунчик Guriurius minuano, обитающий в лесах и кустарниках на юге Бразилии, в Уругвае и в окрестностях Буэнос-Айреса. Команда арахнологов под руководством Кимберли Марты (Kimberly da Silva Marta) из Университета долины Риу-дос-Синос назвала его в честь вымершего индейского племени минуано. Кроме того, этим же словом обозначают холодный западный или юго-западный ветер, которые дует в местах обитания нового вида с марта по сентябрь.
Интересно, что G. minuano представляет не только новый вид, но и род пауков. Марта и ее коллеги также описали второй вид этого рода, G. nancyae. Он обитает в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Однако скорость, с которой арахнологи открывают новые виды пауков, растет, поэтому оставшиеся пятьдесят тысяч видов, скорее всего, будут описаны менее чем за сто лет.
Несколько лет назад зоологи подсчитали, сколько добычи съедают все пауки мира. Оказалось, что общая биомасса их жертв за год составляет от 400 до 800 миллионов тонн. Это примерно одна сотая от всей чистой первичной продукции планеты.
Сергей Коленов