Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?

«Лента.ру» решила разобраться, откуда берется бардак и как не пропустить первые признаки патологического накопительства.
Почему на самом деле возникает бардак?
Сам по себе беспорядок не возникает ниоткуда. Несмотря на то что многим с детства внушали мысль о необходимости поддерживать дом в чистоте и тратить на уборку каждую свободную минуту, большинство людей предпочитает все же наводить лоск от случая к случаю либо вовсе перед приходом гостей.
Согласно многочисленным исследованиям, трудности с тем, чтобы заставить себя убираться, часто объясняются далеко не только проблемами с силой воли. В основе нежелания наводить порядок могут лежать серьезные психологические проблемы. Причем, нарастающий беспорядок будет лишь их усугублять, создавая замкнутый круг. И бездумное перекладывание вещей и стряхивание пыли на автомате точно не помогут с этим разобраться.
Одной из первых причин появления постоянного беспорядка является страсть к собиранию большого количества вещей. И одно дело, если люди со временем разгребают эти завалы, и совсем другое, когда эта привычка грозит перерасти в патологическое накопительство.
Основной симптом накопительства — нежелание расставаться со старыми вещами в надежде, что когда-нибудь они точно пригодятся.
Таким людям важен именно процесс собирания вещей, а не их использование. Все их находки могут годами лежать неразобранными в одной куче. В итоге постепенно вещи «захватывают» большую часть квартиры, однако хозяев это не смущает.
Для оценки тяжести накопительства сотрудники национальной исследовательской комиссии США предложили использовать определенную шкалу. Согласно этой системе оценки можно выделить пять основных стадий.
- Проявление бережливости и запасливости: человеку становится все сложнее расстаться с какой-то вещью.
- Возникновение постоянной потребности пополнять свою «коллекцию»: человек начинает приносить в дом не только новые вещи из магазина, но и бывшие в употреблении экземпляры, найденные где-то поблизости.
- Постепенное захламление всего свободного пространства и появление характерного запаха пыли и грязи.
- Вытеснение человека из его собственного жилища: дом все больше становится похожим на склад.
- Невозможность использовать жилье по назначению не только из-за большого количества вещей или специфического запаха, но и из-за появляющейся плесени, грязи, бактерий и микробов.
Чтобы отвоевать у вещей пространство и не превращаться в Плюшкина, эксперты рекомендуют как можно чаще проводить ревизию и без сожаления избавляться от ненужного.
Причиной появления беспорядка Дарби Саксби в статье для научного журнала называет также отсутствие симпатии к дому. Другими словами, если человеку по каким-то причинам не нравится его жилище, то и желания сделать его чище или уютнее у него тоже не возникнет. Отличным вариантом в этом случае будет сделать ремонт по своему вкусу или, если, например, отталкивает само расположение жилища, переехать в другой район или даже город.
Неудобное расположение и хранение вещей также могут вести к возникновению бардака. Если человек нерационально использует пространство и не продумал хранение, он будет пользоваться теми или иными предметами и после этого не возвращать их на место, а оставлять там, где ему вздумается. По статистике, собранной профессиональным организатором пространства Региной Ларк, в среднем американском доме хранится 300 тысяч предметов, если считать все: от скрепки до доски для глажки. Неудивительно, что, если не организовать хранение правильно и не избавляться своевременно от ненужных вещей, можно просто потеряться в этой куче.
На какие расстройства может указывать беспорядок в доме?
Как уже было сказано выше — на патологическое накопительство, или силлогоманию, это научное название расстройства. Но в России обычно такое называют синдромом Плюшкина в честь персонажа Гоголя из поэмы «Мертвые души». Такой человек тащит в дом ненужные вещи и даже не допускает мысли провести ревизию и разобрать хлам. В особо запущенной стадии помещение захламляется настолько, что становится непригодным для жизни.
Однако дело может быть не только в желании собирать дома нужное и не очень. Бардак в доме может объясняться неочевидными, на первый взгляд, причинами. Во-первых, незрелостью, или инфантилизмом, утверждает клинический психолог Сьюзан Хейтлер. В этом случае человек может быть развитым не по годам и даже реализован в своей профессии, но при этом абсолютно неприспособлен к быту. Обычно проявляется это в нежелании брать на себя ответственность, проявлять осознанность, заниматься обустройством квартиры или поддерживать чистоту.
Хронический стресс также может сказываться не только на человеке, но и на его жилье. Депрессия, тревожное расстройство, переживание потери или апатия могут подтолкнуть к накопительству. Таким образом человек пытается справиться с переживаниями и хотя бы на какое-то время позабыть о своих проблемах
К сожалению, созерцание захламленного жилища еще больше усугубляет эту проблему. В 2010 году сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, направленное на восприятие людьми собственного дома. В результате выяснилось, что женщины, у которых дома творился настоящий хаос, были подвержены хроническому стрессу. Плохие отношения с близкими и проблемы со здоровьем довершали эту картину. Практически тот же самый раздрай испытывали работающие офисные сотрудники, вынужденные возвращаться с работы в неубранный дом.
Существует также прямая взаимосвязь между вечным домашним хаосом и прокрастинацией, выяснили ученые из Чикагского университета. Закрепившийся в научных кругах в 1977 году термин «прокрастинация» обозначает привычку откладывать дела на потом. Обычно под прокрастинацией скрывается не только отсутствие мотивации, но и неуверенность в собственных силах, внутренние страхи или даже протесты. Человек сначала нарушает дедлайны и договоренности, а затем корит себя за это. И так по кругу.
Казалось бы, какая связь между нежеланием поддерживать свой дом в чистоте и попыткой привлечь к себе внимание? Ученые из Университета Раскина в Англии выяснили, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности значительно чаще подвержены хаосу и беспорядкам.
Хронический бардак действительно может быть для них своеобразной манипуляцией. Они демонстрируют беспомощность в надежде на внимание и заботу
Бывает и такое, что люди предпочитают жить в вечном бардаке лишь потому, что им кажется невозможным достичь той идеальной картинки, которая уже сложилась у них в голове, поэтому не стоит и пытаться. Действие, выполненное наполовину, воспринимается ими как личная неудача или даже катастрофа, поэтому они предпочитают даже не начинать. Поэтому болезненный перфекционизм зачастую также негативно влияет на человека, как и желание пустить все на самотек.
Как превратить уборку в приятный процесс и полезную привычку?
По словам профессора психологии Джозефа Феррари, изучающего причины захламления жилища и влияние беспорядка на эмоциональное состояние, многие люди просто не могут заставить себя выкинуть какие-то вещи. Из-за излишней эмоциональной привязанности они не могут расстаться с определенными предметами и всячески оттягивают процесс уборки. Психолог рекомендует тем, кому сложно выкинуть что-то из дома, поручить этот процесс кому-то другому. Иначе есть шанс так и не избавиться от ненужных предметов.
Также психолог Джозеф Феррари рекомендует отказаться от импульсивных покупок. По его словам, большая часть того, что приобретают люди, просто им не нужна.
Прежде чем приносить в дом очередную безделушку, психолог рекомендует взвесить все за и против и спросить себя, можно ли без этого обойтись
Далее эксперты рекомендуют продумать эргономическое положение вещей с учетом образа жизни всех домочадцев, поэтапный вариант поддержания элементарного порядка. Так, например, профессиональный организатор пространства Регина Ларк рекомендует использовать разделители и специальные ящики для хранения. Это поможет поддерживать дом в чистоте, сэкономив силы и время.
Также очень важно научиться делегировать обязанности. Вместо того чтобы взваливать все бытовые хлопоты на себя, психологи советуют распределять обязанности между членами семьи. Таким образом можно успеть сделать гораздо больше и найти время на себя.
Если следовать этим нехитрым правилам, то результат не заставит себя ждать.
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