Рост трудоспособного населения в России стал рекордным с 1990-х

По состоянию на 1 января 2022 года в России ориентировочно проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста, что на 1,35 млн больше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное увеличение с начала 1990-х, следует из обновленных оценок Росстата, которые изучил РБК. В последнее десятилетие основным трендом в России было сокращение граждан в трудоспособном возрасте: лишь два года стали исключением из этого правила — год присоединения Крыма 2014-й (+250 тыс.) и первый год реализации пенсионной реформы — 2019-й (+1,31 млн, показатель сопоставимый с текущим повышением).
Под населением трудоспособного возраста понимаются граждане от 16 лет и до достижения пенсионного возраста. Верхняя граница отнесения к этой категории каждый год меняется в связи с изменением возраста выхода на пенсию.
В 2021 году к трудоспособным относились мужчины до 61,5 лет и женщины до 56,5 лет, пояснили в Росстате.
Число мужчин в трудоспособном возрасте к началу текущего года достигло 43,3 млн человек, увеличившись на 594 тыс. за год. Трудоспособных женщин насчитывалось 39,9 млн, что на 751 тыс. превышает соответствующий показатель 2020 года.
Рост числа трудоспособных россиян ожидаемо привел к снижению коэффициента демографической нагрузки (он показывает, сколько людей нетрудоспособного возраста — детей и пенсионеров — приходится на 1 тыс. граждан трудоспособного возраста: чем выше значение, тем сильнее демографическая нагрузка на трудоспособное население, которое уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд России и формирует его доходную часть). По итогам 2021 года коэффициент составил 749, что стало минимальным значением с 2016 года, рассчитал РБК по данным Росстата. В 2020 году коэффициент был больше и достигал 785. Эти данные близки к демографическому прогнозу Росстата от 2020 года: тогда ведомство прогнозировало изменение коэффициента с 786 на начало 2021 года до 755−758 через год.
Меньше россиян пенсионного возраста
Росстат параллельно зафиксировал снижение численности россиян в возрасте старше трудоспособного. По состоянию на 1 января 2022 года их насчитывалось 35 млн человек, что на 1,89 млн меньше, чем год назад — сокращение стало рекордным за историю Российской Федерации.
Основную часть снижения численности старшего поколения в 2021 году обеспечили женщины: число россиянок пенсионного возраста сократилось на 1,1 млн по сравнению с прошлым годом, до 24,7 млн человек. Мужчин нетрудоспособного возраста оказалось почти в два с половиной раза меньше (10,3 млн), и их число сократилось за год на 758 тыс. человек. В результате общая численность граждан старше трудоспособного возраста стала минимальной с 2014 года.
Общая численность населения по состоянию на 1 января 2022 года составила 145,6 млн человек, следует из материалов Росстата. Они не учитывают данные переписи населения, по предварительным результатам которой в стране проживают 147 млн человек.
Этот показатель еще может корректироваться в большую или меньшую сторону, заявляли в статслужбе. В Минтруде не ответили на запрос РБК.
Текущие данные Росстата получаются как базовая оценка численности населения по возрастным группам по итогам предыдущей переписи населения 2010 года плюс ежегодные накопленные показатели естественного прироста/убыли населения и миграционного притока/оттока. Как правило, чем дальше такие расчетные показатели оказываются от результатов переписи, тем больше вносится погрешности (особенно с учетом традиционно менее надежных данных по международной миграции). Перепись, прошедшая осенью 2021 года, станет новой точкой отсчета для подобных оценок в дальнейшем.
На рост трудоспособного населения в России в первую очередь сработали эффекты пенсионной реформы. «Если посмотреть на абсолютный показатель увеличения трудоспособных граждан в 1,35 млн, то он примерно соответствует численности “добавленных” реформой людей. У нас около 2 млн человек — мужчин и женщин в возрасте 55 и 60 лет, соответственно. Вот и перекрыли тенденцию сокращения трудоспособного населения», — отмечает профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. Что касается снижения доли лиц в пенсионном возрасте, то тут, по ее словам, совпадало два эффекта — накопление числа смертей от короновируса среди пожилых россиян и относительное сокращение числа пенсионеров по причине увеличения пенсионного возраста.
На рост численности населения трудоспособного возраста, безусловно, сильно повлияла пенсионная реформа, однако этот фактор не является единственным, уверена профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. Одной из причин могла стать миграция, которая в 2021 году стала более активной по сравнению с пандемическим 2020 годом, предполагает она. По итогам 2020 года трудоспособное население, несмотря на реформу, сократилось почти на 800 тыс. человек, следует из оценок Росстата. В 2021 году, по данным МВД, российское гражданство получили 735 тыс. иностранцев, а 252 тыс. человек оформили вид на жительство.
В 2021 году влияние миграции было достаточно противоречивым — сказались последствия пандемии, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее мнению, статистику могли улучшить молодые россияне, родившиеся в начале 2000-х годов, которые только вступили в категорию трудоспособного возраста. В этот период Россия вышла из демографической ямы и рождаемость начала увеличиваться, напоминает она.
Резкий рост численности трудоспособного населения в 2021 году мог быть связан и с несовершенством статистики в 2020 году, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Пандемия осложнила сбор статистических данных, поэтому не исключено, что оценки по 2020 году оказались несколько заниженными.
«Трудоспособное население» не означает «экономически активное» (не все в трудоспособном возрасте работают), а переход в категорию «старше трудоспособного» не говорит об автоматическом прекращении трудовой деятельности, обращает внимание Храпылина.
Многие россияне продолжают работать и в преклонном возрасте, напоминает она. На начало 2022 года в России насчитывалось 8,5 млн работающих пенсионеров, следует из данных ПФР.