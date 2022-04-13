С 1 мая пенсионеры получат доплаты: Кому и какие суммы перечислят в следующем месяце

С 1 мая 2022 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
— Так, члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Их делают за счёт взносов, которые платят в ПФР организации, где трудятся представители этих профессий. Право на такую доплату имеют пенсионеры, при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушёл с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то стаж сокращается. Для мужчин необходимо не менее 20 лет, а для женщин — не менее 15 лет, — отметила Оксана Красовская.
Тут надо отметить, что человек должен уйти на пенсию именно с той должности, которая даёт право на доплату. Кстати, рассчитывается она ежеквартально. Размер зависит от суммы взносов по дополнительным тарифам, а также пеней и штрафов, которые фактически поступили в бюджет ПФР в предыдущем квартале. Речь идёт о перечислениях от организаций, использующих труд этих категорий работников. Учитывается и сумма средств, необходимых для финансирования расходов на выплату указанных доплат.
Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право. Чтобы получить её, не нужно обращаться с заявлением в Пенсионный фонд. Сам перерасчёт такой доплаты производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР.
Также доплату имеют пенсионеры, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. В частности, это люди, которые непосредственно полный рабочий день трудились на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт. Здесь есть норматив по стажу. Отработать надо не менее 25 лет. При этом норматив по стажу меньше для тех, кто трудился в качестве работников ведущих профессий. Например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин. Им для получения доплаты нужно отработать не менее 20 лет.
Кроме того, в мае определённые категории пенсионеров получают отдельную доплату. Она приурочена ко Дню Победы. Такая выплата проводится с 2019 года. Будет она и в этом мае. Сумма её составляет 10 000 рублей. Впрочем, на региональном уровне могут быть сделаны и дополнительные доплаты.
Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Таким образом, их пенсия повысится на 6564 рубля 31 копейку. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа.
Также стоит обратить внимание, что если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.
— В ближайшее время ожидаются и другие меры социальной поддержки пенсионеров. Государство усиливает социальный вектор развития. Вполне очевидно, что первостепенные усилия будут направлены на пожилых людей, которые больше других нуждаются в поддержке. В этом году пенсии проиндексированы на 8,6%. Однако этого, как видим, недостаточно. Бюджет в России профицитный и механизмы дополнительной индексации будут развиваться опережающими темпами, — рассказал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.
По его словам, сейчас важно, чтобы и крупный региональный бизнес в рамках развития программ корпоративной социальной ответственности оказывал посильную поддержку ветеранам труда на крупных производствах. Особенно в небольших городах страны. Это касается в том числе и корпоративной пенсии, и адресных программ помощи бывшим сотрудникам.