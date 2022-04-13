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Археологи нашли в Чатал-Хююке остатки деревянной лестницы эпохи неолита
Возраст этого предмета составляет около 8500 лет.
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Археологи во время раскопок в Чатал-Хююке впервые обнаружили фрагмент деревянной лестницы, относящейся к эпохе неолита. Этот предмет возрастом около 8500 лет находился внутри здания рядом с остатками печи. Об этом сообщает издание Arkeolojik Haber.
В Центральной Анатолии находится один из самых известных доисторических памятников — Чатал-Хююк. Его обнаружил еще в 1958 году британский археолог Джеймс Мелларт (James Mellaart), который и начал вести исследования этого поселения в 1961 году (подробнее об этом и о скандалах, связанных с этим ученым, можно прочитать в нашем материале «Мистификатор от археологии»). Это поселение возникло около 7400 года до нашей эры, то есть в эпоху неолита, и просуществовало примерно до 5600 года до нашей эры. До наших дней оно сохранилось в виде двух отдельных курганов: восточного и западного.
Чатал-Хююк представляет собой многочисленные примыкающие друг к другу дома прямоугольной планировки, построенные из сырцового кирпича, в которых жили люди, чье хозяйство основывалось на экстенсивном земледелии, скотоводстве и охоте. По расчетам археологов, число домов в этом поселении могло достигать двух тысяч, а количество жителей — десяти тысяч. В поселении не было улиц, а все передвижение внутри него, похоже, проходило по крышам одноэтажных домов. Внутрь таких жилищ можно было также попасть только через крышу, спустившись по лестнице. В домах находились печь, кладовая и платформы для сидения, сна или работы, под которыми также хоронили мертвых.
Группа ученых под руководством Али Умута Тюркджана (Ali Umut Türkcan) из Анатолийского университета в 2022 году исследовала восточный курган Чатал-Хююка. Во время раскопок остатков одного из зданий археологи обнаружили разрушенную печь, размер которой составлял примерно 30×60 сантиметров. Рядом с печью находилось большое количество камней, обсидиановые орудия, костяные инструменты и останки животных.
По мере продвижения к основанию печи археологи наткнулись на большой деревянный предмет, размер которого составлял 75×30 сантиметров. Хотя первоначально определить назначение этой находки оказалось сложно, ученые пришли к выводу, что это фрагмент приставной лестницы. На это указывает местонахождение рядом с печью, а также диагональные следы на неповрежденной гипсовой штукатурке. Это первые остатки деревянной лестницы эпохи неолита, найденные в Чатал-Хююке. По мнению палеоботаника Салиха Кавака (Salih Kavak), эта конструкция возрастом около 8500 лет, вероятно, была изготовлена из можжевельника.
Михаил Подрезов