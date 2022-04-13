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12:50 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Продюсер Константин Меладзе ликвидирует группу «ВИА Гра»

Музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа “ВИА Гра”». Соответствующие документы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

«Общество с ограниченной ответственностью “Группа “ВИА Гра”” уведомляет о том, что единственным участником ООО “Группа “ВИА Гра”” принято решение о ликвидации ООО “Группа “ВИА Гра””. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в документе.

О наличии долговых обязательств у компании в документах не сообщается, уставной капитал составляет 10 тыс. руб. По данным базы СПАРК, ООО владеет брендами «Виа Гра» и «Группа ВИА Гра».

Согласно документам Единого государственного реестра юридических лиц, единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женская поп-группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве. Коллектив в разном составе продолжил выступать после заявления Меладзе о роспуске группы в 2012 году.

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