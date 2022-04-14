10:47 (мск), источник: N + 1
В нижнемеловых отложениях Сибири впервые нашли кость птерозавра
Летающий ящер обитал на территории Красноярского края около 129,4−125 миллионов лет назад.
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Российские палеонтологи описали первую кость летающего ящера из нижнемеловых отложений Сибири. Окаменелость предварительно отнесли к лонхогнатозавру из семейства джунгариптерид. Это первая находка представителя этого семейства на территории России. Предварительная версия статьи опубликована в журнале Cretaceous Research.
Окаменелости птерозавров редко встречаются в нижнемеловых отложениях Сибири. До сих пор они были представлены только изолированными зубами орнитохейрид (Ornithocheiridae), ктенохазматид (Ctenochasmatidae) и истиодактилид (Istiodactylidae). Однако в раннем меловом периоде летающие ящеры процветали, поэтому ученые склоняются к тому, что редкость птерозавров в палеонтологической летописи нижнего мела Сибири не отражает их реальное разнообразие в этом регионе.
Российским палеонтологам во главе с Александром Аверьяновым (Alexander Averianov) из Зоологического института РАН удалось обнаружить первую кость птерозавра из нижнего мела Сибири. Окаменелость была найдена в илекской свите местонахождения Новочернореченский (Березовая речка) в Красноярском крае. Возраст отложений, в которых нашли окаменевшую кость, составляет 129,4−125 миллионов лет (барремский ярус).
Ученые определили, что окаменелость представляет собой дистальный фрагмент пястной кости левого крыла. Кость оказалась практически неотличимой от аналогичной кости у лонхогнатозавра (Lonchognathosaurus acutirostris) — птерозавра из семейства джунгариптерид (Dsungaripteridae), найденного в нижнем мелу Китая. Палеонтологи предварительно отнесли окаменелость к этому роду.
Ископаемые остатки джунгариптерид известны в основном из нижнего мела азиатских стран, не считая чилийского домейкодактиля (Domeykodactylus ceciliae) и спорных окаменелостей из Европы. Находка джунгариптерида в Сибири расширяет ареал этого семейства на север и запад.
В прошлом году мы писали о находке следов джунгариптерид в районе Урхо в Китае. По всей видимости, следы принадлежат нориптерам (Noripterus complicidens). Высокая плотность следов на небольшой площади позволила палеонтологам предположить, что эти птерозавры вели стайный образ жизни.
Семён Морозов