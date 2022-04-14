Россияне перестали скупать гречку и переключились на джин

С середины марта 2022 года в крупнейших торговых сетях заметно выросли продажи алкоголя — джина, водки и пива, свидетельствуют результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.
Пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта. За отчетные две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9−15%, водки — на 10−13%. На последующей неделе, закончившейся 3 апреля, темпы роста продаж алкоголя снизились, но все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52% больше, чем годом ранее, водки — почти на 9%, пива — на 8%.
При этом ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, который наблюдался с начала марта, к концу месяца прошел.
На неделе, завершившейся 3 апреля, продажи сахара в натуральном выражении снизились на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года, мясных консервов и масла — на 9%, кофе — на 8%, макарон — на 4%, риса — на 3%. Спрос на гречку также снизился на 0,1%. Больший уровень продаж, чем годом ранее, был зафиксирован только для лапши быстрого приготовления: на неделе с 28 марта по 3 апреля ее купили на 17%, чем больше, чем годом ранее.
Спрос на товары бакалейной группы сейчас нормализовался, в частности, спрос на сахар продолжает ослабевать, в то время как продажи алкоголя — джина, водки и пива, показывают положительную динамику по сравнению с прошлым годом, отмечают в пресс-службе «Магнита».
Большинство россиян — около 85% — имеют запас продуктов, следует из опубликованного в апреле опроса ВЦИОМа. Для сравнения: в 1992 году доля тех, кто закупал продукты впрок, составляла 71%.
Более чем у половины опрошенных (61%) запасов продуктов в этом году столько же, сколько и в прошлом, доля тех, кто нарастил запасы, по сравнению с прошлым годом не изменилась (8%).
Мотивы, по которым россияне продукты закупают впрок, за 30 лет изменились: если в 1992 году граждане запасались в равной степени из-за опасения, что вырастут цены (40%) и из-за возможного дефицита товаров (42%), то сейчас главное опасение — рост цен (он беспокоит 46% опрошенных). Отсутствие товаров в продаже сегодня беспокоит 29% респондентов.
Ажиотажный спрос в марте на продукты длительного хранения сопровождался их подорожанием, следует из подсчетов Росстата. За март 2022 года сахар вырос в цене на 44%, крупы — на 10%, макароны — на 7%.
На этом фоне розничные цены на алкоголь выросли в марте не так значительно — менее чем на 4%. На неделе, завершившейся 25 февраля, когда началась военная спецоперация, 1 л водки в рознице стоил в среднем 656,7 ₽, к середине марта, когда специалисты NielsenIQ стали фиксировать возросшие продажи, это были 670,7 ₽, в начале апреля — 675,6 ₽ Для сравнения: 1 кг сахара в конце февраля стоил в рознице в среднем 58,7 ₽, в середине марта — уже 77,8 ₽, в начале апреля — 86,9 ₽
РБК направил запрос в Минпромторг, а также в крупнейшие торговые сети — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик), “Ашан”, “Лента”, “Верный”.
Почему стали расти продажи алкоголя
То, что россияне начали закупаться алкоголем, уже зафиксировала и Beluga Group, крупнейший российский производитель водки и импортер других алкогольных напитков. По итогам января—марта 2022 года группа отчитывалась о двузначном росте продаж — на 25%, до 3,9 млн дал, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос вырос в ситуации неопределенности и на фоне стремления потребителей приобрести продукцию впрок, объяснял предправления Beluga Group Александр Мечетин. Особенным спросом пользовался импортный алкоголь, отгрузки которого у компании выросли почти на 46%, до 690 тыс. дал. Самый большой рост показали виски Grant’s (+37%), Monkey Shoulder (+121%), Tullamore D.E.W. (+39%), ром Barceló (+46%).
Повышенным спросом в марте и апреле мог пользоваться премиальный и импортный алкоголь, который покупали из опасения, что он пропадет или вырастет в цене, полагает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По его мнению, покупатели могли запасаться, например, импортным и крафтовым пивом, а также текилой, ромом, виски, джином и абсентом. Потребители пива в марте тоже закупались впрок — ажиотажный спрос был связан с уходом с российского рынка многих игроков и ожиданием последующего роста цен, подтверждает исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes (выпускает пиво под брендами BUD, Stella Artois, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев. На фоне новостей о нарушении логистики и ограничении работы иностранных компаний в России часть потребителей, видя риски сокращения импорта и высокой инфляции, могут стремиться запастись алкоголем «в рамках существующих предложений», добавляют в NielsenIQ.
Джин россияне потребляют в основном в составе коктейлей в общепите, и резкий рост его продаж в марте и апреле эксперт объясняет экономией на барах, в которых выросли цены. По сравнению с другими крепкими напитками потребление джина в России «мизерное», напоминает Дробиз. Россияне выпивают в год около 800 млн л водки, 120 млн л коньяка, 60 млн л виски, а джина — всего 4,5 млн млн л. Часть этого джина — отечественного производства, уточняет эксперт.
Хотя джин и не входит в категорию алкогольных напитков, которые массово потребляют в России, спрос на него и раньше рос двузначными темпами, указывали ранее в NielsenIQ. Этот тренд аналитики объясняли появлением более доступной для потребителей продукции, в том числе местного производства. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, в свою очередь, отмечал, что продажи джина, а также текилы растут из-за изменения вкусов потребителей: молодежь пьет меньше водки в чистом виде, отдавая предпочтение коктейлям.
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