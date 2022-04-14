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00:33 (мск), источник: Известия

Линии и жизни: новые варианты «Омикрона» могут лучше уходить от иммунитета

Какие мутации есть у подвидов коронавируса из ЮАР и почему они могут быть опасны.

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Источник: РИА "Новости"

Новые варианты «Омикрона» BA.4 и ВA.5 из ЮАР пока не выявлены в России, сообщили «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам ученых, эти линии родственны «стелс-Омикрону», но отличаются от него рядом мутаций. А повышенное внимание к ним связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших. Вероятно, такое свойство дает мутация в шиповидном белке, которая встречалась еще у «Дельты». Однако пока новые субварианты недостаточно изучены, поэтому неизвестно, насколько они заразны и могут ли вызвать более тяжелый COVID-19, отметили эксперты.

На четвертый-пятый рассчитайсь

В России не выявлено случаев COVID-19, вызванных новыми вариантами «Омикрона» ВА.4 или ВА.5. Об этом «Известиям» сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. По ее словам, эти варианты родственны линии «Омикрона» BA.2 — так называемому «стелс-Омикрону» и отличаются от него рядом мутаций.

— Повышенное внимание к этим линиям связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших, — рассказала Анна Черкашина.

В международной базе данных геномов GISAID опубликовано около 20 образцов для каждой линии из Южной Африки и единичные образцы из стран Европы. Пока не отмечается какого-либо роста заболеваемости в этих регионах, отметила Анна Черкашина.

Новые подвиды «Омикрона» зародились в ЮАР. Сегодня BA.4 наиболее распространен в провинции Гаутенга, где на него приходится треть из свежих опубликованных последовательностей генома коронавируса. BA.5 чаще всего фиксировали в провинции Квазулу-Натал, где его доля также составляет одну треть. Однако эти варианты стали обнаруживать и за пределами Африки: несколько дней назад в Бельгии выявили первый случай заражения вариантом BA.4. Об этом сообщила газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. По словам ученых, варианты BA.4 и BA.5 уже обнаружили в Германии, Дании, Великобритании и других странах.

Особые мутации

У новых вариантов «Омикрона» есть четыре мутации в гене S-белка, рассказала Анна Черкашина.

— Одна из них — возвращение к дикому типу (речь об уханьском штамме. — «Известия»). Еще две из мутаций в S-белке — уже хорошо известные и встречались ранее. Это делеция HV69−70, которая встречалась в вариантах «Альфа», «Бета» и «Омикрон» ВА.1, и мутация L452R — она была в геноварианте «Дельта», — рассказала Анна Черкашина.

L452R отвечает за ускользание штамма от антител, пояснил ученый-генетик Дмитрий Прусс. Это известно еще со времен штамма «Дельта», пояснил он. При этом у африканских линий совсем отсутствует пара мутаций, характерных для BA.2, добавил специалист. Вряд ли эти мутации оказались утеряны в ходе эволюции, сказал он.

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— Скорее всего, новые африканские линии произошли не непосредственно от BA.2, а от его эволюционного предшественника. И друг от друга эти линии отличаются весьма заметно, сразу девятью мутациями, — сообщил Прусс. — Исследователи хотели бы знать, откуда берутся все эти эволюционно далеко отошедшие друг от друга, а значит, достаточно давно сформировавшиеся подтипы «Омикрона». С четвертым и пятым «Омикронами» отдельный интерес представляет общая для них мутация S: F486V, поскольку ее раньше не было ни в одном мало-мальски распространенном штамме.

Как сообщил специалист, по последним оценкам, у BA.4 и BA.5 есть преимущество с точки зрения более быстрого распространения, если сравнивать с BA.2. Хотя абсолютные цифры заболеваемости в Южной Африке растут, они остаются относительно небольшими, и новая волна не будет высокой, уверен Дмитрий Прусс.

Интересно, что новые линии «Омикрона» вызвали интерес ученых только в начале апреля, хотя ВА.4 появился в геномных базах штаммов в январе этого года, а ВА.5 — в конце февраля. И с тех пор они не слишком сильно распространились, заявил «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

— Между собой эти линии отличаются незначительно. У четвертой, так же как и у «стелс-Омикрона», есть делеция в гене шиповидного белка, которая препятствует его частичному обнаружению с помощью некоторых ПЦР-тестов, то есть они похожи. Количество выявленных случаев по обоим линиям пока относительно мало. Однако выявленные случаи заражения в Англии, Ботсване, Дании и других странах говорят о том, что они в принципе могут распространяться и конкурировать с существующими штаммами, — считает эксперт.

По словам Альберта Ризванова, пока еще неизвестно, как обе эти линии ведут себя с точки зрения заразности и тяжести заболевания. Скорее всего, они будут незначительно отличаться от других вариантов «Омикрона», полагает он.

Мария Недюк

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