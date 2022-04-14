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07:09 (мск), источник: Аргументы и факты

В России зарегистрировали первый в мире изотермический тест на COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость коронавирусной инфекции, говорится на сайте ведомства.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

Первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT способен выявить одновременно два различных участка генома вируса SARS-CoV-2.

«Таким образом, даже если в одном участке генома произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок позволит выявить вирус», — пояснили ученые.

Примечательно, что новая тест-система на COVID-19 не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.

При этом время получения результатов сокращается до 20−25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов.

В ведомстве также обратили внимание на то, что все компоненты теста производятся в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа и сохранить доступность тестирования для населения страны.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что новая волна коронавируса может начаться в России в конце мая или июне, ее сила будет зависеть от коллективного иммунитета и соблюдения мер профилактики.

Между тем иммунолог предположил, что новая волна заболевания ковидом будет гораздо слабее предыдущей волны, связанной с «омикроном».

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