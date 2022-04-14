Как получить от государства возврат денег на лечение: Новые правила

Федеральная налоговая служба России (ФНС) отреагировала на жалобы граждан по поводу случаев неправомерных отказов в налоговых вычетах по расходам на медицину и лекарства и дала письменные разъяснения о том, как россияне могут сэкономить 13% от стоимости платных приёмов у врачей, анализов и процедур.
На какие услуги распространяется вычет
С практической точки зрения под налоговым вычетом в России понимается возможность вернуть деньгами часть ранее уплаченного налога на доходы физического лица. Налоговым кодексом предусмотрено пять видов вычетов: стандартные, имущественные, профессиональные, инвестиционные и социальные, к последним относятся и те, которые связаны с расходами на медицину. Согласно разъяснениям ФНС, «медицинский» вычет предоставляется в размере расходов на следующие услуги: приём врачей, обследования и анализы, процедуры и лекарства по назначению врача (полный перечень утверждён Постановлением Правительства РФ № 458).
Максимальный размер расходов на медицину для вычета составляет 120 000 рублей, но из этого правила есть исключение — правительство утвердило несколько дорогостоящих видов лечения, суммы оплаты которых при налоговом вычете учитываются полностью, а значит, и сумма денежного возврата будет выше. Например, в этот перечень включены некоторые виды протезирования и лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). То есть, если эндопротезирование коленного сустава стоит порядка 450 000 рублей (включая стоимость самого протеза), в виде вычета вернут 58 500 рублей.
Кто может обратиться за вычетом
По закону (подпункт 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса) на вычет может претендовать только тот, кто официально отчисляет налог 13% на свои доходы в России и при этом своими деньгами оплатил лечение для себя, супруга, своих детей до 18 лет либо родителей. Само собой, учитывается только та медпомощь, которая была оказана организацией с соответствующей лицензией (это все государственные медучреждения и большинство частных клиник).
Документы для вычета на медицину
С формальной точки зрения главный и исчерпывающий документ — это справка об оплате медуслуг по специально утверждённой форме. И её в той организации, которая оказала платные медуслуги, должны выдавать по первому требованию. Однако кроме оформления справки есть риск столкнуться ещё с парой проблем.
Некоторые налоговые органы кроме справки требуют приложить к заявлению на вычет договор об оказании услуг и лицензию той организации, кто эти услуги оказывал.
И хотя в разъяснениях ФНС однозначно указано, что при вычете по медуслугам кроме справки остальные документы не нужны, так как они в законе не указаны, но в ряде случаев без жалобы вышестоящему руководству с указанием реквизитов письма не обойтись.
Запомните: запрет на требование дополнительных платёжных и лицензионных документов содержится в письме Федеральной налоговой службы от 25 марта 2022 г. № БС-4−11/3605.
2. Путаница в документах.
К сожалению, оформление вычета — процесс, требующий очень скрупулёзного подхода, и иногда одно слово в документе может спровоцировать отказ. Например: медучреждение имеет право отказать в выдаче справки об оплате лечения родственника без его нотариальной доверенности. А может произойти и такой казус, что справку выдадут, но не укажут, кому на самом деле была оказана услуга. И тогда налоговый орган может все документы принять, но в выплате вычета отказать, а это потерянное время и новый поход за справкой.
— Многие граждане пытаются получить налоговый вычет по расходам на медицину, предоставляя в ФНС фискальные чеки, различного рода медицинские направления и выписки. На самом деле всё это лишнее, — утверждает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Если есть правильно оформленная справка по утверждённой форме, то в ней указаны все необходимые данные. Остальное — это работа налоговиков, они должны либо осуществить выплату, либо могут мотивированно отказать. А вот на стадии жалобы на отказ дополнительные документы могут быть полезны.
А вот при запросе этого вычета понадобится целый набор документов.
- оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
- копии документов, подтверждающих оплату медпрепаратов (кассовые чеки, платёжные поручения и т. д.).
При этом в платёжных документах должно быть указано, какой именно препарат отпущен (полное название), а в рецепте — кому он назначен (полные фамилия, имя и отчество).
Если оплату производил не сам пациент (например, за детей-неналогоплательщиков расплачивались родители) — дополнительно потребуется копия документа, подтверждающего степень родства (свидетельства о рождении или выписки из ЗАГСа).
Важно! Справка о расходах бюджета на лечение по ОМС (её можно заказать через «Госуслуги») для вычета не принимается. Однако есть исключение для тех, кто приобретал лекарства, находясь в стационаре. В этом случае для подтверждения расходов потребуется запросить выписку, в которой будет указано назначение препарата. Такую возможность специально указали в письмах Минфина и ФНС.
При обращении за вычетом «на медицину» следует помнить
Во-первых: для вычета за лечение достаточно справки об оплате медуслуг, договор и лицензия клиники не нужны, а для вычета за лекарства нужен рецепт и чеки.
Во-вторых: каждое медучреждение, где проводилось лечение, должно выдать свою справку, и получает её строго тот, кто платил.
В-третьих: справки можно получать несколько раз в год (хоть после каждой оплаты), но вычет выплатят в соответствии с перечнем, утверждённым правительством. Если данная форма лечения в перечне есть, то не более 13% от подтверждённых расходов, а если нет, то не более 120 000 рублей в год.
И ещё: если вступаете в переписку с ФНС по поводу уточнения документов, проверьте, с какого именно домена электронной почты вы отправляете послания. Приём электронных писем из доменов США и стран Европейского союза сейчас в ФНС заблокирован. Для переписки с налоговиками (как и с другими госорганами) следует использовать только почтовые сервера в российских доменах (.ru, .su).
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