Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие “Бессмертного полка” в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — уточнил генерал-полковник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты героев можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.
В 2020 и 2021 годах памятная акция состоялась в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.
Шествие «Бессмертного полка» проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акцию организовали 9 мая 2012 года в Томске местные журналисты.
В 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие «Бессмертного полка» собрало по всей России более десяти миллионов человек. В Москве к нему присоединился и президент, который нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича Путина.