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11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Источник: РИА "Новости"

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие “Бессмертного полка” в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — уточнил генерал-полковник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты героев можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.

В 2020 и 2021 годах памятная акция состоялась в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.

Шествие «Бессмертного полка» проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акцию организовали 9 мая 2012 года в Томске местные журналисты.

В 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие «Бессмертного полка» собрало по всей России более десяти миллионов человек. В Москве к нему присоединился и президент, который нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича Путина.

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