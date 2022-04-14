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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

В России появились два новых национальных туристических маршрута

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два новых национальных туристических маршрута — «Жемчужины Русского Севера» и «Ивановские манеры» — появились в России по итогам заседания Экспертного совета при Ростуризме, сообщает АТОР.

Источник: © РИА Новости

Статус получили программы путешествий из Вологодской и Ивановской областей. Еще три маршрута, представленные на обсуждение, были отправлены на доработку.

Маршрут «Жемчужины Русского Севера» (Вологда — Семенково — Кириллов) разработан совместно с Департаментом культуры и туризма области и местным ТИЦ. Программа рассчитана на два дня и предполагает знакомство с Музеем фресок Дионисия в селе Ферапонтово, а также посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково».

Маршрут существует с 2003 года и постоянно обновляется, относительно недавно в программу было добавлено посещение села Семенково. Там туристам предлагается участие в интерактивной программе «Масло само не родится». Гости музея сами взбивают, а потом дегустируют этот продукт.

Маршрут «Ивановские манеры», рассчитанный на два дня, знакомит туристов с тремя городами региона. Это текстильная столица России Иваново, старинная купеческая Шуя и Палех, известный своей лаковой миниатюрой и музеем икон.

В программу также включены фабрика «Шуйские ситцы» и музей Ивановского ситца, где находится самая большая коллекция этой ткани в мире.

Также Экспертный совет рассмотрел заявки еще трех регионов. Маршруты «Край звонких гуслей» (Республика Марий Эл), «Демидовский» (Свердловская область) и «Романтика дворянских поместий Земли Смоленской» были отправлены на доработку.

Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова напомнила, что в числе грантов на развитие есть конкурсы по национальным туристским маршрутам (НТМ). На это выделено 1,275 миллиарда рублей, каждый соискатель может получить до восьми миллионов рублей.

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