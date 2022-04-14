13:43 (мск), источник: Моя Планета
Сокровища и артефакты «Титаника»
110 лет назад затонул «Титаник». Что утонуло вместе с ним?
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1 сентября 1985 года в Атлантическом океане были обнаружены обломки океанского лайнера «Титаник», затонувшего в апреле 1912 года. За эти годы на поверхность поднято свыше 5000 предметов: от личных вещей пассажиров до 17-тонного куска обшивки. Многие сокровища и артефакты до сих пор остаются на дне. В этом материале мы решили вспомнить о самых необычных и интересных грузах печально известного судна.
Утраченный шедевр
О том, что перевозилось на борту «Титаника», известно во многом благодаря претензиям и судебным искам, которые подавали выжившие пассажиры после кораблекрушения. Самой дорогостоящей потерей оказалась картина французского художника Мерри-Жозефа Блонделя «Черкешенка в купальне» (La Circassienne au bain), написанная в 1814 году. Ее владелец шведский бизнесмен Мориц Хокан Бьёрнстём-Стеффанссон оценил шедевр в $100 000 (в современном эквиваленте это около $2,4 млн). Это стало рекордом среди претензий, обращенных к судоходной компании White Star Line: никто из пассажиров «Титаника» не требовал столь значительной суммы за один-единственный утраченный элемент багажа.
Самый дорогой багаж
В списке самых крупных потерь фигурирует также багаж американской миллионерши Шарлотты Дрейк Кардезы, дочери текстильного фабриканта. На «Титанике» она плыла вместе с сыном, возвращаясь в Пенсильванию после длительной охоты: сафари по Африке и посещения охотничьих угодий в Венгрии. Она занимала самую дорогую каюту на корабле и везла 14 сундуков багажа, не считая четырех чемоданов и трех ящиков. После благополучного спасения Шарлотта Кардеза подала иск на сумму $177 352 (в современном эквиваленте это около $4 млн) — в списке утраченного имущества на 21 странице она перечислила 841 предмет, в том числе кольцо с розовым бриллиантом величиной почти в семь карат стоимостью в $20 000.
Мармеладная машина
В то время как одни выжившие пассажиры требовали компенсаций в миллионы долларов, другие оценивали свои потери более чем скромно. Например, пассажирка второго класса Эдвина Трутт попросила возместить ей всего 8 шиллингов 5 пенсов. В такую сумму она оценила мармеладную машину — устройство для очистки и нарезки фруктов, похожее на мясорубку. 27-летняя англичанка ехала к беременной сестре в Америку, чтобы помочь ей ухаживать за новорожденным. Почувствовав столкновение «Титаника» с айсбергом, она поднялась на палубу, увидела, как готовят спасательные шлюпки, и поспешно вернулась в каюту предупредить соседок-пассажирок. Одна из них в это время пыталась завязать корсет, и Трутт, надевая теплое пальто, сорвала корсет и выбросила его в проход, сказав, что на это уже нет времени. Попутно она предупредила о бедствии двух приятелей из соседней каюты. Когда же Эдвина села в шлюпку, незнакомый пассажир-ливанец попросил ее взять с собой пятимесячного ребенка, что она и сделала. В момент отплытия от «Титаника» с собой у нее были лишь зубная щетка и молитвенник. В спешке ей было явно не до мармеладной машины, но спустя время она вспомнила о пропаже и подала иск. Примечательно, что женщина дожила до 100 лет. Она неоднократно пересекала Атлантический океан, а последний такой рейс через Атлантику пришелся на ее 99-летие.
«Драгоценная» книга
«Титаник» перевозил порядка 90 контейнеров с книгами. Самым ценным экземпляром был сборник изречений Омара Хайяма «Рубаи», украшенный 1050 драгоценными камнями, каждый из которых был обрамлен золотом. Эта раритетная книга была куплена неким американцем в марте 1912 года на аукционе за $1900, что можно приравнять к 15 годовым зарплатам младшего члена экипажа «Титаника».
Кстати, «Титаник» имел в имени приставку RMS (Royal Mail Ship) и официально отвечал за перевозку британской почты. Вместе с книгами ко дну ушли 3364 мешка с почтой, а также около 800 посылок с неизвестным содержимым. В одном из почтовых пакетов ехала рукопись романа Джозефа Конрада «Лорд Джим»: писатель послал ее коллекционеру Джону Куинну под названием «Караин: воспоминание». К счастью, у писателя остался свой вариант рукописи и книга дошла до читателей.
Опиум для народа
Кроме пассажирских вещей и почты «Титаник» перевозил огромное количество товаров на общую сумму $ 420 000 ($10 млн в 2015 году). Сведения о грузе известны благодаря сохранившейся копии манифеста 1912 года, который представляет собой подробный перечень предметов, принятых на борт. Этот документ был отправлен в Америку на лайнере «Мавритания» и появился в нью-йоркских газетах 20 апреля 1912 года, спустя шесть дней после гибели «Титаника». Из него можно узнать, в частности, о перевозе наркотиков в США: на борту крупнейшего пассажирского парохода мира среди сыров, вин и мехов затаились четыре контейнера с опиумом для американского народа. За три года до этого Конгресс США запретил импорт и использование опия в немедицинских целях. В некоторых штатах он был уже запрещен даже для лечения. До полного запрета опия в Америке оставалось два года.
Кровь дракона
В перечне груза «Титаника» значится 76 контейнеров с кровью дракона. Так называется смола с деревьев рода драцена, которые произрастают на Канарских островах, в Марокко, на Сокотре. Драконову кровь с древних времен использовали в медицине римляне, греки, арабы и жители Сокотры: с ее помощью лечили респираторные, кожные, желудочно-кишечные заболевания, заживляли раны, останавливали кровь. В Индии смола драконова дерева использовалась для особых церемоний, а жрецы вуду в Новом Орлеане изгоняли с ее помощью негативные сущности, привлекая деньги и любовь. Сейчас это природное вещество используется для полировки мебели, мрамора и создания лака.
Для каких целей предназначалась драконовая кровь с борта «Титаника», не ясно, известно лишь, что она принадлежала акционерному обществу Brown Brothers and Company. Кстати, демоническое название этому веществу и дереву подарила древняя индийская легенда: давным-давно в Аравийском море на острове Сокотра жил кровожадный дракон, он нападал на слонов и выпивал их кровь. Но однажды нашелся один старый и сильный слон, который упал на дракона и раздавил его. Кровь двух существ хлынула на землю, оросив ее, словно вода, после чего на том же самом месте выросли деревья драцена, что в переводе с древнегреческого означает «самка дракона».
Кинофильмы
В списке вещей, перевозимых на борту «Титаника», значилась одна коробка с фильмом для студии The New York Motion Picture Company — одной из небольших киностудий, которая впоследствии слилась с Paramount Pictures. Что было на пленке, осталось тайной, фильм так и не появился в кинотеатрах. Также безвозвратно утеряны 33,5 км кинопленки, которые принадлежали Уильяму Харбеку. Известно, что он был успешным кинематографистом и возвращался из творческой командировки по Европе, где посетил Лондон, Брюссель, Париж и Берлин, с тем, чтобы показать свои работы в американских кинотеатрах и приступить к съемкам на Аляске и на канадской территории Юкон. Предполагается, что он был также привлечен к созданию кинохроники «Титаника», однако эти кадры не сохранились. Уильям Харбек погиб вместе с молодой любовницей — моделью из Парижа, его тело опознала и похоронила жена, которую не сразу допустили к опознанию, так как записали, что погибли мистер и миссис Харбек. В качестве компенсации супруга погибшего потребовала от судовладельцев $50 000. Фильмы Харбека были оценены в $41 000, оборудование — в $11 000, такие суммы указала в претензии деловой партнер погибшего Кэтрин Джордж.
Автомобиль
Одна из самых горячих любовных сцен в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» происходит в автомобиле Renault. Действительно, такая машина была на борту. Правда, везли ее скорее в разобранном виде: в грузовом манифесте указано, что авто перевозится в контейнере. Новенькая Renault Type CB Coupe de Ville, купленная в Европе, первая пострадала от удара, так как находилась в носу корабля, и разлетелась на куски при столкновении с айсбергом. Ее хозяин в это время играл в карты в курительной комнате. После столкновения он посадил в лодку свою семью: жену, 11-летнего сына и 13-летнюю дочь — а сам спасся в одной из последних шлюпок с женщинами и детьми, куда, кроме него, смог пробраться лишь один мужчина — управляющий White Star Line Джозеф Исмей. Воссоединившись с семьей, Картер потребовал компенсацию за автомобиль — $5000 и еще за двух погибших собак — $300. Вскоре супруги развелись: жена сочла поведение во время катастрофы мужа неподобающим. Вместе с «Титаником» утонули не только собаки, но и слуга, и шофер Картеров. Осуждение постигло и Исмея: он вынужден был покинуть пост, заслужив репутацию труса.
Духи
Сегодня вещи с «Титаника» выставляются в музеях и продаются на аукционах. Один из популярных экспонатов — духи, пролежавшие на дне 88 лет.
65 флаконов с различными запахами перевозил один из пассажиров первого класса — 47-летний немец Адольф Заальфельд, председатель парфюмерной компании Sparks, White and Co. Ltd. В то время духи в Америке пользовались огромным спросом, и бизнесмен вез образцы для демонстрации в бутиках Нью-Йорка. В момент столкновения с айсбергом Заальфельд был в курительной комнате: увидев произошедшее, он тут же направился к шлюпкам, что и помогло ему сохранить жизнь. Кожаный мешок с образцами парфюмерии так и остался в каюте. Духи лежали на дне океана до 2000 года и были обнаружены в ходе очередной поисковой экспедиции. Когда исследователи открыли флаконы, они были поражены насыщенными ароматами: лаванды, розы и других цветов. Некоторые образцы утратили свой запах, однако большинство остались неизменными. Современные парфюмеры смогли воссоздать 62 из 65 ароматов и выпустили их в 2012 году к столетию гибели «Титаника».
Скрипка — подарок невесты
На «Титанике» играл оркестр под руководством 33-летнего скрипача Уоллеса Хартли. Как рассказывали выжившие пассажиры, даже в момент всеобщей паники музыканты не бросили инструменты и продолжали играть, пока корабль не затонул. Одной из последних композиций, исполненных на «Титанике», был английский христианский гимн «Ближе, Господь, к тебе» (Nearer My God to Thee).
Спустя десять дней после трагедии было найдено тело Хартли и его скрипка, которую музыкант успел привязать к себе. Возможно, таким образом он надеялся удержаться на плаву, но еще вероятнее — не хотел расставаться с подарком своей невесты. Вскоре после кораблекрушения скрипка, слегка пострадавшая от холодной соленой воды, была возвращена безутешной девушке Хартли. Внутри футляра все еще была видна ее собственная дарственная надпись, сделанная незадолго до отправления «Титаника». В дальнейшем, после смерти владелицы, скрипка затерялась у родственников и долгое время считалась утраченной, пока ее случайно не обнаружили на чердаке дома среди старых вещей в 2006 году. Исследователям и судмедэкспертам понадобилось более семи лет и тысячи фунтов стерлингов, чтобы подтвердить ее подлинность, после чего она была продана на аукционе за рекордную сумму: $1,5 млн.