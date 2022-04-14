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12:32 (мск), источник: Газета.Ру

Названа оптимальная стоимость проживания в самых востребованных отелях Турции

Неделя в самом востребованном у россиян отеле Турции обойдется в 165 тыс. руб. Речь идет об отеле премиум-сегмента Club Hotel Sera в Анталии, говорится на сайте портала TourDom.

Источник: Reuters

В стоимость входят вылет, проживание и питание по системе «все включено».

На втором месте по востребованности оказался отель Alva Donna Exclusive Hotel & Spa в Белеке. В данном случае недельная путевка на двоих человек обойдется в 200 тыс. руб.

На третьей позиции — Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa (Белек). Цена недельного отдыха на двоих начинается от 180 тыс. руб.

В отеле Bellis Deluxe в том же Белеке можно отдохнуть за 195 тыс. руб.

Далее по популярности следуют Bosphorus Sorgun Hotel в Сиде (151 тыс. руб.), Justiniano Club Park Conti в Аланье (140 тыс. руб.) и Akka Antedon (175 тыс. руб.).

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