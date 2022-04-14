Названа оптимальная стоимость проживания в самых востребованных отелях Турции

В стоимость входят вылет, проживание и питание по системе «все включено».
На втором месте по востребованности оказался отель Alva Donna Exclusive Hotel & Spa в Белеке. В данном случае недельная путевка на двоих человек обойдется в 200 тыс. руб.
На третьей позиции — Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa (Белек). Цена недельного отдыха на двоих начинается от 180 тыс. руб.
В отеле Bellis Deluxe в том же Белеке можно отдохнуть за 195 тыс. руб.
Далее по популярности следуют Bosphorus Sorgun Hotel в Сиде (151 тыс. руб.), Justiniano Club Park Conti в Аланье (140 тыс. руб.) и Akka Antedon (175 тыс. руб.).