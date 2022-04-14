16:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Белка из «Ледникового периода» все-таки съела желудь
Blue Sky Studios выпустила прощальный ролик.
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Художники Blue Sky Studios, которую Disney закрыла из-за пандемии в прошлом году, опубликовали на YouTube видеоролик с белкой по имени Скрат, все-таки съевшей желудь, за которым охотилась 20 лет, с 2002 года — выхода первого мультфильма «Ледниковый период».
Видео под названием «The End» опубликовано на канале Finale. В описании к нему указано, что его создали сотрудники Blue Sky Studios перед закрытием студии «в качестве прощания на своих условиях».
Blue Sky Studios закрыли из-за финансовых трудностей в период пандемии коронавируса. Американская мультипликационная студия известна по серии мультфильмов «Ледниковый период», а также «Рио», «Титан: После гибели Земли» и «Роботы». Последним проектом стала серия короткометражек «Ледниковый период: истории Скрата», которые начали выходить на Disney+ 13 апреля.