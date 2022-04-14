16:51 (мск), источник: Газета.Ру
Археологи нашли в Гватемале самые ранние фрагменты календаря майя
Два фрагмента древней стены могут содержать самое раннее свидетельство существования дописьменного календаря майя.
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На этих изображениях встречается, в частности, голова оленя, украшенная сверху точкой и линией, что представляет собой одну из дат 260-дневного календарного цикла. Эти фрагменты найдены в храме, построенном 2300−2200 лет назад на территории современной Гватемалы в Центральной Америке. Соответствующая статья американских ученых опубликована в журнале Science Advances.
Ряд древних цивилизаций доколумбовой Америки, в том числе ацтеки, майя, миштеки и сапотеки, отслеживали время с помощью 13-дневных циклов, помечаемых числами, наряду с 20-дневными циклами, связанными с богами.
Считается, что индейцы пользовались своим календарем для определения моментов проведения важнейших церемоний, а также отмечали в нем исторические даты и пытались с его помощью предсказывать грядущие события.
До сих пор самые ранние свидетельства использования календаря древними людьми попадались на каменных памятниках, датируемых примерно 100 годом до н.э. Теперь Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине и его коллеги нашли свидетельства того, что майя могли использовать этот календарь на век раньше. Ранее, еще в 2001 году, эта группа вела раскопки в районе археологического комплекса Сан-Бартоло, включающего в себя пирамиду Лас-Пинтурас, что означает «картины».
В ходе раскопок выяснилось, что населявшие этот город майя неоднократно перестраивали здания, снося прежние постройки и используя их, в частности, для того, чтобы сложить фундамент пирамиды. Разбирая кусочки гипса, извлеченные из основания пирамиды, ученые обнаружили два фрагмента, идеально подходящие друг к другу, которые и образовали символ соответствующей даты.
Это было потрясающе: мы считаем, что это самый ранний пример использования календаря майя, обозначающий седьмой день оленя.
Предполагается, что фрагменты попали в это место из остатков обширной платформы, которая ранее позволяла отслеживать астрономические события и учитывать время. С помощью радиоуглеродного метода датирования встречавшейся здесь органики удалось выяснить, что таблички относятся к 300−200 годам до н.э.