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18:14 (мск), источник: © РИА Новости

В России с 1 мая заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет «бесшовной» и будет работать по единым правилам с 1 мая, а впоследствии будет донастроена в соответствии с поручением главы государства, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Источник: AP 2022

Она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение выстроить в стране «бесшовную» (с едиными правилами всех возрастных категорий детей), одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка.

«Такая “бесшовная” система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая будет, от 3 до 17 лет», — сказала Баталина на совещании в Совете Федерации по теме расширения использования средств материнского капитала.

«Обеспечили поддержкой детей от 0 до 3, да, на разных пока условиях, да, с разными требованиями, да, из разных источников финансирования», — добавила она, уточнив, что система будет донастроена.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы.

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