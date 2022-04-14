В России с 1 мая заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми

Она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение выстроить в стране «бесшовную» (с едиными правилами всех возрастных категорий детей), одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка.
«Такая “бесшовная” система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая будет, от 3 до 17 лет», — сказала Баталина на совещании в Совете Федерации по теме расширения использования средств материнского капитала.
«Обеспечили поддержкой детей от 0 до 3, да, на разных пока условиях, да, с разными требованиями, да, из разных источников финансирования», — добавила она, уточнив, что система будет донастроена.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы.