Гинцбург назвал сроки третьей фазы исследований назальной вакцины

«Назальная форма вакцины “Спутник” уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — сказал он ТАСС.
Гинцбург отметил, что такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот.
Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.
20 марта Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». Днем ранее он заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.
15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.