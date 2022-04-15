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06:04 (мск), источник: Известия

Гинцбург назвал сроки третьей фазы исследований назальной вакцины

Пострегистрационные исследования назальной вакцины от коронавируса планируется начать через пару недель. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Назальная форма вакцины “Спутник” уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — сказал он ТАСС.

Гинцбург отметил, что такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот.

Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.

20 марта Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». Днем ранее он заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.

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