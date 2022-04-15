Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым “гражданином мира”, отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника-Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что “он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него”, — сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта “Единой России”.
По мнению главы Исторического общества, спецоперация на Украине «объединила и сплотила» российское общество.
Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя.
Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.