С 1 мая появятся новые льготы: Какие меры поддержки получат бизнес, семьи с детьми и пенсионеры

Льготы для семей с детьми и пенсионеров
Регионы установили новые выплаты в начале мая. Они приурочены ко Дню Победы. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская отметила, что суммы выплат различаются. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе отдельным категориям пенсионеров выплатят по 20 тысяч рублей. К ним относятся, в частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда. Труженики тыла и определённые категории военных получат десять тысяч. В других регионах размер выплат и перечень получателей отличается.
С 1 мая в ПФР начнут принимать заявления на новую выплату семьям с низким доходом. Речь идёт о пособии на детей от 8 до 17 лет. Стоит отметить, что назначать его будут с 1 апреля. Таким образом, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца. Правда, при условии, что в апреле ребёнку уже исполнилось восемь лет.
— Важное условие для получения пособия — размер дохода семьи. Выплата будет назначаться, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%. В среднем по стране это 6150 рублей. Если с учётом выплаты достаток семьи всё равно будет меньше прожиточного минимума на человека, то пособие назначат в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если и это не поможет, то назначат максимальное пособие в 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка, — объяснили в ПФР.
Новое пособие — аналог уже имеющегося. Только пока выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить лишь одинокие родители. К тому же размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Теперь поддержку окажут и полным семьям.
— В регионах уже начали устанавливать порядок получения выплат для детей из нуждающихся семей. Он изменился, например, в Москве. Так, ранее пособия в столице не зависели от размера дохода. Они устанавливались в определённом размере в зависимости от возраста ребёнка. Сейчас будет единый размер пособий, и зависеть он будет от дохода семьи. С учётом изменений теперь пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума на душу населения. Это 18714 рублей в месяц, — рассказала Оксана Красовская.
По её словам, сама выплата будет назначаться в зависимости от уровня дохода семьи: 50% от величины прожиточного минимума для ребёнка (16174 рубля — прожиточный минимум на ребёнка в Москве, половина — 8087 рублей в месяц), 75% (12131 рубль) или 100% (16174 рубля).
Льготы для бизнеса и работников
В мае планируется снизить административную нагрузку на бизнес, обеспечить достаточное количество лекарственных средств на рынке, предоставить возможность выкупа без торгов земельного участка, ранее арендованного для садоводства и огородничества, а также заморозить стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом рассказал юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.
— На данный момент правительству передано для исполнения порядка 50 поручений в рамках социально-экономической поддержки населения и бизнеса, каждое из которых включает в себя системное изменение действующего законодательства. Исполнение поручений запланировано до конца 2022 года, — добавил Тимур Фатыхов.
Основатель Video Inside Александр Мамичев отметил, что многие льготы для бизнеса уже действуют с марта и апреля. Среди недавних мер поддержки бизнеса выделяется отмена плановых проверок до конца 2022 года. Кроме того, срок регистрации ООО и ИП теперь сокращён до одного дня. В рамках программы ФОТ.3.0 правительство разрешило давать отсрочку по возврату кредитов. Речь идёт о кредитах бизнесу в размере одного МРОТ на сотрудника. Эта мера направлена на поддержку занятости в стране. Такая же программа запускается вновь для работодателей, которые находятся в сложных условиях из-за санкций и максимально поддерживают занятость, то есть не сокращают сотрудников.
Если говорить про меры поддержки бизнеса, которые вступят в силу с 1 мая, то тут выделяется решение Центробанка. Регулятор увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) до одного миллиона рублей.
— Ранее сумма была ниже. Она составляла 600 тысяч рублей. Сейчас такая мера поддержит бизнес и сократит его издержки на эквайринг, — отметил Александр Мамичев.
С 1 мая пенсионеры получат доплаты: Кому и какие суммы перечислят в следующем месяце
С 1 мая пенсионеры получат доплаты: Кому и какие суммы перечислят в следующем месяце
Как пояснили в Центробанке, такой шаг позволит совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. При этом торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплату через СБП. Кстати, для неё не требуется банковская карта. Платежи проходят напрямую по счетам. Чтобы совершить оплату, покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платёж в своём мобильном банке.
Немаловажно, что торгово-сервисные предприятия смогут значительно сократить издержки на приём безналичных платежей. Банковские комиссии за приём оплаты через систему в 2,5−3 раза ниже, чем за эквайринг.