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11:38 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 11 432 случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки умер 261 пациент с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 432, до 18 053 359. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,06%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 261, до 373 027. Днем ранее было выявлено 254 смерти. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

В России за сутки госпитализировали 2 867 человек, что на 8,43% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее был зарегистрирован 3 131 случай госпитализации. Снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах, увеличение — в 29. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 523, до 17 340 639. Днем ранее в штабе сообщили о 21 853 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 96% от общего числа заразившихся.

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