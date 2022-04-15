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14:37 (мск), источник: © РИА Новости

Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме «Синий жук» по комиксам DC, сообщает TheWrap.

Источник: AFP 2022

Ее героиню зовут Виктория Корд. Это новый персонаж во вселенной комиксов DC, он был специально создан для ленты. Известно, что ранее Шэрон Стоун вела переговоры насчет съемок в этой роли.

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Картина расскажет о мексиканском подростке Хайме Рейесе.

Однажды школьник нашел скарабея Синего Жука и принес его домой — парню было любопытно, что же это такое. Ночью создание ожило и прикрепилось к позвоночнику мальчика. Так у Хайме и появились суперспособности.

Режиссер фильма — Анхель Мануэль Сото, а сценарист — Гарет Даннет-Алкосер. Главную роль исполнит Шоло Маридуэнья. Зрители его знают по сериалу «Кобра Кай», в котором он сыграл Мигеля Диаса.

Премьера «Синего жука» запланирована на 18 августа 2023 года.

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