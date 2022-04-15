Археологи вскроют таинственный саркофаг из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Это решение, как сообщает газета The Guardian, было озвучено на пресс-конференции представителей исследовательского института INRAP.
Саркофаг, относящийся, вероятно, к XIV веку, был обнаружен под собором Парижской Богоматери в ходе работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года. По всей видимости, антропоморфный гроб был изготовлен для высокопоставленного сановника в начале XIV века — то есть век спустя после строительства самого собора. Чтобы заглянуть внутрь саркофага, который деформировался от придавившего его груза земли и камней, эксперты попытались использовать эндоскопическую мини-камеру, но этого оказалось недостаточно для полноценного изучения находки. Удалось лишь разглядеть верхнюю часть скелета, кусочки ткани, волосы, подушку из растительных остатков и ряд пока еще неопознанных предметов. Таблички с именем найти не удалось. Археологи отмечают крайне необычную форму средневекового европейского захоронения. Представители INRAP сообщили также, что после изучения содержимого саркофага будет рассматриваться возможность его «повторного захоронения» в соборе.
Само открытие было сделано, когда ремонтные бригады уже готовились к установке строительных лесов для восстановления шпиля и им нужно было проверить устойчивость основания, поэтому они вскрыли пол и нашли там несколько гробниц, фрагменты архитектурных украшений и алтарной перегородки. После этого археологам выделили время для изучения находок, однако вскоре работы по реконструкции собора были возобновлены, ведь вновь открыть храм французские власти обещали уже к 2024 году.