В Эквадоре обнаружили цветок, считавшийся вымершим 40 лет назад

ТАСС, 15 апреля. Международный коллектив ботаников обнаружил в тропических лесах на западе Эквадора цветок вида Gasteranthus extinctus, считавшийся вымершим на протяжении последних 40 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Филдсовского музея.
«Повторное открытие этого цветка показывает, что у природозащитных мер есть смысл даже в тех ситуациях, когда экосистемы почти полностью разрушены. Это говорит о том, что мы можем находить новые виды флоры и фауны даже в самых затронутых человеком уголках природы и спасать их от окончательного исчезновения», — заявил научный сотрудник Филдсовского музея в Чикаго Доусон Уайт, чьи слова приводит пресс-служба научной организации.
По текущим оценкам экологов, за последние пять столетий исчезло около 900 видов растений и животных, причем в большинстве случаев причиной их исчезновения стала деятельность человека.
Еще примерно 16 тыс. видов находится на грани вымирания в соответствии с последними оценками Международного союза по защите природы.
В некоторых случаях, как отмечают Уайт и его коллеги, ученые открывают вымершие виды в результате анализа коллекций животных и растений, которые были собраны их предшественниками в прошлые десятилетия и столетия. Примером этого является эквадорский цветок Gasteranthus extinctus. Он был открыт в 2000 году в коллекции растений, которая была собрана в 1980 годах в одном из вырубленных тропических лесов на западе Эквадора.
Как отмечают ученые, в последующие годы ботаники не совершали экспедиции на территорию того горного массива, где был открыт Gasteranthus extinctus и другие тропические растения, предположительно, вымершие 40 лет назад, и не проверяли, могли ли эти представители флоры каким-то образом выжить в остатках лесов, чья площадь сократилась в 33 раза.
Уайт и его коллеги восполнили этот недостаток и совершили летом прошлого года несколько походов на склоны Сентинельских гор на западе Эквадора, где в прошлом находился вырубленный лесной массив. Им удалось локализовать несколько скоплений тропических деревьев, в окрестностях которых сохранились многие представители флоры и фауны эквадорских дождевых лесов, в том числе и Gasteranthus extinctus.
«Сначала мы не были уверены в том, что нам вообще удастся найти хотя бы какой-то лес. Вопреки этим ожиданиям, мы в первый же день открыли остатки тропических горных туманных лесов, на территории которых часто встречались и “вымершие” гастерантусы. Нам не с чем было сравнивать эти цветы, так как они сохранились только в высушенном виде в гербарии, однако их характерные “пузатые” красные соцветия нельзя было с чем-то перепутать», — пояснил ведущий научный сотрудник Филдсовского музея Найджел Питмэн, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Как предполагают ученые, на территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно вымерших в 1980 годах после вырубки лесов. Их поиск, изучение и сохранение должно стать одной из главных целей для мирового сообщества экологов, подытожили исследователи.
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