16:22 (мск), источник: Аргументы и факты
Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1
Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реконструкции и капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 ГКОБ № 1 на Загородном шоссе.
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Градоначальник напомнил, что несколько лет назад власти приняли решение о создании шести мощных онкологических центров и начали работу по их реорганизации, реконструкции, обустройству. Некоторые из них были созданы практически с нуля или построены на месте старых корпусов.
«Но с частью больниц, конечно, это невозможно было сделать: требовалась реконструкция действующих корпусов, как здесь, в старейшей онкологической клинике Москвы — Первой городской онкологической клинике. Мы провели реконструкцию практически всех корпусов, и сегодня мы завершаем эту работу», — сказал Собянин.
По его словам, после реконструкции в онкохирургическом корпусе стало возможным проводить все виды операций и оказывать онкологическую помощь на мировом уровне.
Как доложил мэру главный врач Всеволод Галкин, корпус больницы начнет работать с 18 апреля.
Работы на объекты велись в течение двух лет. За это время была сделана частичная перепланировка помещений. Рабочие провели устройство вентилируемого фасада, заменили окна и двери, наладили работу инженерных систем, благоустроили прилегающую территорию.
В корпусе есть круглосуточный и дневной химиотерапевтические стационары, отделения общей, абдоминальной и торакальной онкологии, онкоурологии, реанимации и интенсивной терапии, лаборатория и операционный блок. Всего развернуто более 150 коек.
Для оснащения корпуса № 7 было закуплено более 2,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели.