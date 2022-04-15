16:38 (мск), источник: Газета.Ру
Мужчина по ошибке получил извещение о своей смерти
Житель Англии получил письмо, из которого узнал о собственной смерти, пишет Metro.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как рассказал Гордон Блейкман, письмо пришло от финансовой компании, услугами которой он пользуется уже не первый год. Однако текст послания удивил британца — на бумаге были соболезнования в связи с его смертью.
«Мы сожалеем о потере Гордана Блейкмана и выражаем вам наши соболезнования в это трудное время», — говорилось в письме.
Подруга Гордона, как и сам мужчина, была в замешательстве от происходящего, поэтому решила позвонить в компанию и узнать, что происходит. Оказалось, один из сотрудников сделал ошибку.
«Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами за эту ошибку, которая произошла в результате человеческого фактора», — сообщили представители фирмы.