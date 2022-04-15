18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Морское стекло показали на удивительном снимке
Определены победители фотоконкурса Shot on iPhone Macro Challenge.
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Фотографы со всего мира, вооружившись iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, делились своими лучшими макроснимками, где даже самые мелкие детали кажутся эпичными.
Среди 10 победителей — финалисты из Китая, Венгрии, Индии, Италии, Испании, Таиланда и США. Фотографии включают невероятные кадры природы, которые можно было бы не заметить невооруженным глазом: капли росы на паутине, снежинки на шерсти собаки, похожий на пещеру цветок гибискуса и клубника, покрытая крошечными пузырьками газированной воды.