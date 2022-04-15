В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю до 45,2%

По этим данным, вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране провели 90 015 765 раз, а полный цикл вакцинации — 86 222 601 раз.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за семь дней снизился с 40,8% до 39,2%, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.
«По данным на 15 апреля, 7 450 352 — вакцинация первым компонентом, 7 097 449 — полная вакцинация, 39,2% — коллективный иммунитет», — говорится в сообщении.
В Подмосковье вакцинацию первым компонентом прошли 5 335 382 раза, полную вакцинацию — 5 184 279 раз. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в области снизился с 44,2% до 42,5%.