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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Кольцо всевластия. Как простой москвич придумал маршрут, который теперь привлекает миллионы туристов со всего мира?

Название туристического маршрута «Золотое кольцо России», пожалуй, известно каждому россиянину. Хотя далеко не каждый знает, что за ним скрывается.

Кто придумал объединить Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир в один маршрут? Какие секреты и открытия таят древние города Северо-Восточной Руси? И почему этого маршрута могло бы и не быть вовсе? Ответы на эти вопросы — в материале «Ленты.ру».

Среди символов России есть как стереотипные — медведь, водка, балалайка, — так и раскрывающие истинную сущность русского человека. Весь мир знает русский балет, классиков XIX века, великих композиторов… А для тех, кто приезжает в Россию из-за рубежа, нет лучшего способа познакомиться с настоящей страной, чем отправиться в путешествие по Золотому кольцу России. Да и самим россиянам стоит сделать это хотя бы раз в жизни.

Всю Россию не объедешь за короткое время, везде не побываешь. И смысл этого туристического маршрута заключается в том, что, проезжая по нему, можно в сжатые сроки побывать в самых важных городах Северо-Восточной Руси. Выехать из Москвы, заехать во Владимир и Суздаль, побывать в Костроме и поехать обратно, только уже через Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский.

Несмотря на то что, передвигаясь по этому маршруту, можно собственными глазами увидеть древнюю историю страны, появился он относительно недавно.

В 60-е годы, во времена хрущевской оттепели, советский народ стал активно интересоваться древней историей своей державы, которая до того времени подавалась однобоко: вот, дескать, до 1917 года были сплошные ужасы царизма, который угнетал народ, а потом наступило счастливое социалистическое настоящее.

Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле

Но прошлое манит всегда, и как только это стало возможным, люди начали активно изучать его, обнаружив, насколько оно интересно и многогранно. Такие историки и писатели, как Николай Воронин и Владимир Солоухин, открывали для публики зодчество родного края, полузабытые к тому времени исторические личности и события. Их книги в то время пользовались огромным успехом, а читатели заваливали редакции письмами.

Многих прочтение этих трудов подтолкнуло к тому, чтобы самим приехать в города, которые в них описывались, и воочию убедиться в том, о чем рассказывали авторы. Однако какого-то системного туристического маршрута никто не придерживался.

Интерес советских граждан к посещению этих мест заметили и представители власти, которые с середины 1960-х годов начали превращать Суздаль в крупный туристический центр. И именно сюда в 1965 году приехали корреспонденты газеты «Советская культура» Юрий Бычков и Валерий Леднев с редакционным заданием — придумать, как сагитировать еще большее количество людей посетить город.

Первым пунктом программы была встреча с местным руководством. Леднев на нем задержался, а Бычков уехал и направился к Спасо-Ефимьеву монастырю, что находился на окраине города, где он и дожидался коллегу.

Взгляд его упал на дорожный знак, на котором было написано «На Шую». И тогда Бычкова осенило. Он достал атлас автомобильных дорог, открыл нужную страницу и повел пальцем по городам: Владимир, Суздаль, Шуя и Кинешма, потом через Судиславль и Кострому в Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, который тогда назывался Загорском, и, наконец, обратно в Москву.

Впрочем, два последующих года эта идея так и оставалась идеей, однако она не отпустила автора. Поэтому в 1967 году Бычков на своем автомобиле, вместе с несколькими коллегами, отправился наконец по намеченному маршруту. А по возвращении написал множество очерков о древнерусских городах.

В свою очередь, Валерий Леднев, который работал ответственным секретарем в «Советской культуре», решил, что такое количество материалов тянет на полноценную рубрику в газете и поручил Бычкову ее придумать. Одно слово в названии уже точно было — кольцо. Что ж до второго, то оно пришло в голову корреспонденту, когда он гулял по Москве и увидел золотистую маковку купола колокольни Ивана Великого. «Золотое кольцо. По старым русским городам» — так была названа рубрика.

Золотые ворота во Владимире

В ней публиковались не только статьи Бычкова, но и карта маршрута, на котором были отмечены все города, в которых он останавливался во время своей поездки.

Днем рождения Золотого кольца принято считать 21 ноября 1967 года — именно тогда в «Советской культуре» вышел первый очерк рубрики.

«Золотое кольцо — это не просто название, это некий символ единения, — рассказывал Юрий Бычков в одном из своих последних интервью в 2015 году. — Вспомните, нас атаковали и татары, и шведы, и Наполеон со своей армией. Но вот эти пять центральных областей [где находятся основные города маршрута], они как броненосец отражали все нашествия».

Классика и модерн

Сейчас в маршрут регулярно включаются новые города, и он является одним из национальных проектов в области туризма. Так, в 2018 году в него был включен город Углич Ярославской области. Тогдашний министр культуры России Владимир Мединский отмечал, что государство «поставило перед собой задачу сделать Золотое кольцо своего рода элитарным клубом, по подобию ЮНЕСКО» и хотело бы, «чтобы стать частью Золотого кольца было не только большой честью, но и показателем высокого уровня развития туристической инфраструктуры».

Но Юрий Бычков все же до последнего полагал, что на маршруте находится семь основных городов-остановок: Ярославль, Ростов, Переславль, Сергиев Посад, Москва, Владимир и Суздаль, хотя Золотое кольцо уже давно живет собственной жизнью.

«Оказавшись в 1965 году в Суздале, я задумался об этой генетической связи между, скажем, Ростовом, Москвой, Костромой и Ярославлем», — рассказывал Бычков. Он говорил, что эти города объединяет роспись их главных соборов, которую сделала команда одного костромского мастера, «русского Микеланджело» — Гурия Никитина. По словам Бычкова, «никому в голову не приходило, что один великий художник успел духовно оплодотворить всю средневековую Русь».

Вид на Троице-Сергиеву лавру

Туда и обратно

Если выехать из Москвы по классическому Золотому кольцу, то первым городом на маршруте будет Владимир. В его центре находятся «Золотые ворота», построенные в XII веке и использовавшиеся и как оборонительное сооружение, и как триумфальная арка. Когда-то по бокам от них были насыпные валы, защищавшие вход в княжеско-боярскую часть города, но теперь, конечно, их нет, и памятник архитектуры одиноко возвышается над остальными двухэтажными строениями.

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На некотором удалении от Владимира, на той территории, на которой когда-то раскинулось Владимирско-Суздальское княжество, находится и небольшой городок Суздаль, который и стал для Юрия Бычкова вдохновителем идеи Золотого кольца. Несмотря на свою небольшую площадь — по сути, он не больше поселка средней величины, — он буквально заполнен храмами, соборами и часовнями, причем абсолютно уникальными, непохожими друг на друга. Интересно также и то, что детали фасада некоторых зданий выполнены в стиле, характерном для древнерусской архитектуры.

Следующая остановка — Кострома. Здесь находится действующий до сих пор Ипатьевский монастырь. Стены его были возведены в XVII веке и в то время выполняли оборонительную функцию. Сейчас они, скорее, помогают монахам отгородиться от соблазнов и тщеты внешнего мира. Здесь же находится и другой исторический артефакт — усыпальница рода Годуновых. Есть в Костроме, как и во Владимире, свои «Золотые врата» — такая же величественная конструкция между оборонительными валами, которую венчает золотистая маковка.

И вот — Ярославль. Пристальное внимание стоит обратить на Спасо-Преображенский монастырь. Монашеской братии здесь нет еще с 1787 года. Произошло это из-за переноса кафедры митрополита из Ростова в Ярославль, тогда здания монастыря были отданы под архиерейский дом.

Однако знаменит ярославский Спасо-Преображенский монастырь вовсе не этим. Здесь, как раз во время преобразования его в архиерейский дом, собиратель древностей Алексей Мусин-Пушкин, как считается, и нашел сборник текстов, включавший «Слово о полку Игореве».

Впрочем, история достаточно запутанная, но официальная версия звучит именно так.

От Ярославля до Ростова Великого ехать не так долго. И тут обязательно нужно заглянуть в его белокаменный кремль, который наверняка знает практически каждый россиянин, даже тот, кто никогда раньше тут не бывал. Дело в том, что именно здесь снимались многие российские и советские фильмы, и самый знаменитый из них — «Иван Васильевич меняет профессию». И царь оказывался ненастоящим тут, и Феофан получал «икрой заморской баклажанной» в глаз, и войско уходило в поход, запевая «Марусю», отсюда. На территории кремля до сих пор хранятся фрески, принадлежащие кисти Андрея Рублева и его ученика Данилы Черного, причем сохранившиеся в отличном состоянии.

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Последняя точка классического маршрута — город Сергиев Посад. Легенда гласит, что когда-то тут святым Сергием Радонежским, ищущим уединения, была построена маленькая церковь. Однако один он тут не остался, и к нему присоединились последователи. В реальности же Епифаний Премудрый указывает на то, что небольшую келью и церковь здесь, на холме Маковец у слияния реки Кончуры с лесным ручьем Вондюгой, Сергий построил вместе с другим монахом, братом Стефаном. Впрочем, с уверенностью это утверждать также нельзя.

Так или иначе, впоследствии на этой земле возник целый комплекс храмов, монастырь и Троице-Сергиева лавра. Тут же находятся и нетленные мощи Сергия Радонежского, а также усыпальница Бориса Годунова и его семьи. На некотором отдалении от центральной колокольни расположен шатер, под которым бьет святой источник, воды которого считаются целебными и к которому уже много сотен лет приходят страждущие.

Колокольня Ризоположенского монастыря в Суздале

Прикоснуться к истории

Но, как уже говорилось выше, Золотое кольцо давно живет собственной жизнью, и в него входят все новые города. В июне 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы других регионов Центрального федерального округа, а также руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на ПМЭФ-2021 подписали соглашение, согласно которому начинается развитие межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо».

Теперь в маршрут войдут такие подмосковные города, как Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск и Кашира. Всего же в него входят девять областей ЦФО: Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская.

Основная цель поездки по Золотому кольцу — большому или малому — конечно же, возможность прикоснуться к истории родины. Но это вовсе не значит, что в городах маршрута больше нечем заняться. Все они насыщены туристической и развлекательной инфраструктурой, которая позволит как узнать много нового, так и провести время с комфортом.

В городах постоянно проводятся всевозможные фестивали, существуют уникальные музеи (например, деревянной ложки или варенья, или музыкальных шкатулок). В некоторых из них можно познакомиться с традиционной ремесленной деятельностью и посмотреть на реконструкцию того, как жили здесь люди сотни лет назад.

***

Россияне, когда речь идет о том, куда поехать отдыхать, обычно думают о других странах, максимум — о поездке в Сочи. Однако провести время с пользой и комфортом можно здесь, недалеко от дома. Сесть в машину и поехать по маршруту, созданному Юрием Бычковым, или заказать автобусный тур. Ведь настоящие сокровища часто лежат под ногами, тогда как обыватель почему-то упорно пытается смотреть вдаль.

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