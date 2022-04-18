Кольцо всевластия. Как простой москвич придумал маршрут, который теперь привлекает миллионы туристов со всего мира?

Кто придумал объединить Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир в один маршрут? Какие секреты и открытия таят древние города Северо-Восточной Руси? И почему этого маршрута могло бы и не быть вовсе? Ответы на эти вопросы — в материале «Ленты.ру».
Среди символов России есть как стереотипные — медведь, водка, балалайка, — так и раскрывающие истинную сущность русского человека. Весь мир знает русский балет, классиков XIX века, великих композиторов… А для тех, кто приезжает в Россию из-за рубежа, нет лучшего способа познакомиться с настоящей страной, чем отправиться в путешествие по Золотому кольцу России. Да и самим россиянам стоит сделать это хотя бы раз в жизни.
Всю Россию не объедешь за короткое время, везде не побываешь. И смысл этого туристического маршрута заключается в том, что, проезжая по нему, можно в сжатые сроки побывать в самых важных городах Северо-Восточной Руси. Выехать из Москвы, заехать во Владимир и Суздаль, побывать в Костроме и поехать обратно, только уже через Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский.
Несмотря на то что, передвигаясь по этому маршруту, можно собственными глазами увидеть древнюю историю страны, появился он относительно недавно.
В 60-е годы, во времена хрущевской оттепели, советский народ стал активно интересоваться древней историей своей державы, которая до того времени подавалась однобоко: вот, дескать, до 1917 года были сплошные ужасы царизма, который угнетал народ, а потом наступило счастливое социалистическое настоящее.
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Но прошлое манит всегда, и как только это стало возможным, люди начали активно изучать его, обнаружив, насколько оно интересно и многогранно. Такие историки и писатели, как Николай Воронин и Владимир Солоухин, открывали для публики зодчество родного края, полузабытые к тому времени исторические личности и события. Их книги в то время пользовались огромным успехом, а читатели заваливали редакции письмами.
Многих прочтение этих трудов подтолкнуло к тому, чтобы самим приехать в города, которые в них описывались, и воочию убедиться в том, о чем рассказывали авторы. Однако какого-то системного туристического маршрута никто не придерживался.
Интерес советских граждан к посещению этих мест заметили и представители власти, которые с середины 1960-х годов начали превращать Суздаль в крупный туристический центр. И именно сюда в 1965 году приехали корреспонденты газеты «Советская культура» Юрий Бычков и Валерий Леднев с редакционным заданием — придумать, как сагитировать еще большее количество людей посетить город.
Первым пунктом программы была встреча с местным руководством. Леднев на нем задержался, а Бычков уехал и направился к Спасо-Ефимьеву монастырю, что находился на окраине города, где он и дожидался коллегу.
Взгляд его упал на дорожный знак, на котором было написано «На Шую». И тогда Бычкова осенило. Он достал атлас автомобильных дорог, открыл нужную страницу и повел пальцем по городам: Владимир, Суздаль, Шуя и Кинешма, потом через Судиславль и Кострому в Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, который тогда назывался Загорском, и, наконец, обратно в Москву.
Впрочем, два последующих года эта идея так и оставалась идеей, однако она не отпустила автора. Поэтому в 1967 году Бычков на своем автомобиле, вместе с несколькими коллегами, отправился наконец по намеченному маршруту. А по возвращении написал множество очерков о древнерусских городах.
В свою очередь, Валерий Леднев, который работал ответственным секретарем в «Советской культуре», решил, что такое количество материалов тянет на полноценную рубрику в газете и поручил Бычкову ее придумать. Одно слово в названии уже точно было — кольцо. Что ж до второго, то оно пришло в голову корреспонденту, когда он гулял по Москве и увидел золотистую маковку купола колокольни Ивана Великого. «Золотое кольцо. По старым русским городам» — так была названа рубрика.
Золотые ворота во Владимире
В ней публиковались не только статьи Бычкова, но и карта маршрута, на котором были отмечены все города, в которых он останавливался во время своей поездки.
Днем рождения Золотого кольца принято считать 21 ноября 1967 года — именно тогда в «Советской культуре» вышел первый очерк рубрики.
«Золотое кольцо — это не просто название, это некий символ единения, — рассказывал Юрий Бычков в одном из своих последних интервью в 2015 году. — Вспомните, нас атаковали и татары, и шведы, и Наполеон со своей армией. Но вот эти пять центральных областей [где находятся основные города маршрута], они как броненосец отражали все нашествия».
Сейчас в маршрут регулярно включаются новые города, и он является одним из национальных проектов в области туризма. Так, в 2018 году в него был включен город Углич Ярославской области. Тогдашний министр культуры России Владимир Мединский отмечал, что государство «поставило перед собой задачу сделать Золотое кольцо своего рода элитарным клубом, по подобию ЮНЕСКО» и хотело бы, «чтобы стать частью Золотого кольца было не только большой честью, но и показателем высокого уровня развития туристической инфраструктуры».
Но Юрий Бычков все же до последнего полагал, что на маршруте находится семь основных городов-остановок: Ярославль, Ростов, Переславль, Сергиев Посад, Москва, Владимир и Суздаль, хотя Золотое кольцо уже давно живет собственной жизнью.
«Оказавшись в 1965 году в Суздале, я задумался об этой генетической связи между, скажем, Ростовом, Москвой, Костромой и Ярославлем», — рассказывал Бычков. Он говорил, что эти города объединяет роспись их главных соборов, которую сделала команда одного костромского мастера, «русского Микеланджело» — Гурия Никитина. По словам Бычкова, «никому в голову не приходило, что один великий художник успел духовно оплодотворить всю средневековую Русь».
Вид на Троице-Сергиеву лавру
Если выехать из Москвы по классическому Золотому кольцу, то первым городом на маршруте будет Владимир. В его центре находятся «Золотые ворота», построенные в XII веке и использовавшиеся и как оборонительное сооружение, и как триумфальная арка. Когда-то по бокам от них были насыпные валы, защищавшие вход в княжеско-боярскую часть города, но теперь, конечно, их нет, и памятник архитектуры одиноко возвышается над остальными двухэтажными строениями.
На некотором удалении от Владимира, на той территории, на которой когда-то раскинулось Владимирско-Суздальское княжество, находится и небольшой городок Суздаль, который и стал для Юрия Бычкова вдохновителем идеи Золотого кольца. Несмотря на свою небольшую площадь — по сути, он не больше поселка средней величины, — он буквально заполнен храмами, соборами и часовнями, причем абсолютно уникальными, непохожими друг на друга. Интересно также и то, что детали фасада некоторых зданий выполнены в стиле, характерном для древнерусской архитектуры.
Следующая остановка — Кострома. Здесь находится действующий до сих пор Ипатьевский монастырь. Стены его были возведены в XVII веке и в то время выполняли оборонительную функцию. Сейчас они, скорее, помогают монахам отгородиться от соблазнов и тщеты внешнего мира. Здесь же находится и другой исторический артефакт — усыпальница рода Годуновых. Есть в Костроме, как и во Владимире, свои «Золотые врата» — такая же величественная конструкция между оборонительными валами, которую венчает золотистая маковка.
И вот — Ярославль. Пристальное внимание стоит обратить на Спасо-Преображенский монастырь. Монашеской братии здесь нет еще с 1787 года. Произошло это из-за переноса кафедры митрополита из Ростова в Ярославль, тогда здания монастыря были отданы под архиерейский дом.
Однако знаменит ярославский Спасо-Преображенский монастырь вовсе не этим. Здесь, как раз во время преобразования его в архиерейский дом, собиратель древностей Алексей Мусин-Пушкин, как считается, и нашел сборник текстов, включавший «Слово о полку Игореве».
Впрочем, история достаточно запутанная, но официальная версия звучит именно так.
От Ярославля до Ростова Великого ехать не так долго. И тут обязательно нужно заглянуть в его белокаменный кремль, который наверняка знает практически каждый россиянин, даже тот, кто никогда раньше тут не бывал. Дело в том, что именно здесь снимались многие российские и советские фильмы, и самый знаменитый из них — «Иван Васильевич меняет профессию». И царь оказывался ненастоящим тут, и Феофан получал «икрой заморской баклажанной» в глаз, и войско уходило в поход, запевая «Марусю», отсюда. На территории кремля до сих пор хранятся фрески, принадлежащие кисти Андрея Рублева и его ученика Данилы Черного, причем сохранившиеся в отличном состоянии.
Последняя точка классического маршрута — город Сергиев Посад. Легенда гласит, что когда-то тут святым Сергием Радонежским, ищущим уединения, была построена маленькая церковь. Однако один он тут не остался, и к нему присоединились последователи. В реальности же Епифаний Премудрый указывает на то, что небольшую келью и церковь здесь, на холме Маковец у слияния реки Кончуры с лесным ручьем Вондюгой, Сергий построил вместе с другим монахом, братом Стефаном. Впрочем, с уверенностью это утверждать также нельзя.
Так или иначе, впоследствии на этой земле возник целый комплекс храмов, монастырь и Троице-Сергиева лавра. Тут же находятся и нетленные мощи Сергия Радонежского, а также усыпальница Бориса Годунова и его семьи. На некотором отдалении от центральной колокольни расположен шатер, под которым бьет святой источник, воды которого считаются целебными и к которому уже много сотен лет приходят страждущие.
Колокольня Ризоположенского монастыря в Суздале
Но, как уже говорилось выше, Золотое кольцо давно живет собственной жизнью, и в него входят все новые города. В июне 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы других регионов Центрального федерального округа, а также руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на ПМЭФ-2021 подписали соглашение, согласно которому начинается развитие межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо».
Теперь в маршрут войдут такие подмосковные города, как Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск и Кашира. Всего же в него входят девять областей ЦФО: Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская.
Основная цель поездки по Золотому кольцу — большому или малому — конечно же, возможность прикоснуться к истории родины. Но это вовсе не значит, что в городах маршрута больше нечем заняться. Все они насыщены туристической и развлекательной инфраструктурой, которая позволит как узнать много нового, так и провести время с комфортом.
В городах постоянно проводятся всевозможные фестивали, существуют уникальные музеи (например, деревянной ложки или варенья, или музыкальных шкатулок). В некоторых из них можно познакомиться с традиционной ремесленной деятельностью и посмотреть на реконструкцию того, как жили здесь люди сотни лет назад.
Россияне, когда речь идет о том, куда поехать отдыхать, обычно думают о других странах, максимум — о поездке в Сочи. Однако провести время с пользой и комфортом можно здесь, недалеко от дома. Сесть в машину и поехать по маршруту, созданному Юрием Бычковым, или заказать автобусный тур. Ведь настоящие сокровища часто лежат под ногами, тогда как обыватель почему-то упорно пытается смотреть вдаль.