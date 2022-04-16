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01:11 (мск), источник: ТАСС

Эксперт считает, что распространение «омикрона» позволило обновить иммунитет к ковиду

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Распространение омикрон-штамма коронавируса, который в большинстве случаев переносится бессимптомно, ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране, который сформировался при первых вариантах вируса. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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Источник: РИА "Новости"

«При сегодняшнем распространении вируса с клиническими проявлениями (насморком, симптомами ОРВИ) болеют только около 10% <…>. Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса (»омикрона«- прим. ТАСС). Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета. Он уже немножко устарел, потому что вирус изменился, а это идет обновление коллективного иммунитета», — сказал эксперт.

Особенностью распространения «омикрона» стало также снижение числа госпитализаций.

Однако лицам из групп риска по коронавирусу все равно следует быть осторожными, предупредил врач, так как у них больше вероятность попасть в больницу.

«Единственное, что требуется сегодня, — это ревакцинация, которая поможет людям в группе риска: возрастным, с тяжелыми болезнями, а также тем, кто переболел или был вакцинирован больше года назад», — заключил Жемчугов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что более 96% выявляемых случаев коронавируса приходятся в РФ на штамм «омикрон», еще 1,5% — на дельта-штамм. Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к ковиду в России опустился за неделю с 46,5% до 45,2%.

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