ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — рассказал собеседник агентства.
Малозначительным правонарушением считается действие или бездействие, формально содержащее признаки административного правонарушения, но «с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений», пояснили в ведомстве.
К таким случаям относятся, в частности, отсутствие предусмотренных конструкцией автомобиля брызговиков или неисправность стеклоомывателей. В ГАИ добавили, что, согласно ст. 2.9 КоАП, совершившего малозначительное правонарушение могут освободить от ответственности и ограничиться устным выговором.
Также в ГИБДД отметили, что к административным правонарушениям нельзя отнести причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости. Случаи, когда эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем его предотвращение, не будут считаться нарушениями, согласно ст. 2.7 КоАП.
Однако есть правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными. В частности, к ним относятся вождение в нетрезвом виде или передача управления находящемуся в состоянию опьянения (ст. 12.8 КоАП), а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП).
В конце марта «Коммерсантъ» писал, что первый замглавы МВД Александр Горовой направил в регионы письмо, в соответствии с которым ГИБДД должна по мере возможности отказаться от штрафов за незначительные нарушения. Преимущественно, это должно затронуть водителей грузовиков, задействованных в перевозке товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики». По данным издания, необходимость в послаблениях объяснили стремлением снизить риски, обусловленные «социальной напряженностью вследствие введения санкционных ограничений».
Среди нарушений, при наличии которых не должны привлекать к ответственности, — неработающая фара или стеклоомыватель, чрезмерный износ зимних шин, повышенная дымность или шумность двигателя, неисправная система выпуска выхлопных газов, отсутствие зеркала заднего вида или звукового сигнала. Отдельно были перечислены и неисправности легковых машин — неработающий стояночный тормоз, использование шин с разными рисунками протектора на одной оси, отсутствие брызговиков. Как писал «Коммерсантъ», в письме не было оговорено, что легковые машины, водителей которых предлагалось освободить от штрафов, должны быть задействованы в перевозке грузов.