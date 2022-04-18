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10:43 (мск), источник: N + 1

Археолог-любитель нашел в Швейцарии клад из 1290 римских монет

Все они были отчеканены во времена правления Константина Великого.

Источник: Archäologie Baselland

Археолог-любитель Даниэль Людин обнаружил в Швейцарии клад из 1290 римских монет. Все они были отчеканены из медного сплава в первой половине IV века нашей эры, во времена правления Константина Великого. По оценкам исследователей, эти деньги были эквивалентны двум месячным заработкам римского легионера. Об этом сообщается в пресс-релизе швейцарской археологической службы Archäologie Baselland.

До римского завоевания территорию современной Швейцарии населяли различные кельтские племена, например, гельветы и винделики, которые были носителями латенской археологической культуры, а также реты — представители культуры Фритценс-Санченцо, чье происхождение остается достаточно дискуссионным. Однако Октавиан Август начал в 35 году до нашей эры серию военных кампаний, направленных на покорение альпийского региона, Реции и Норика. Реты были покорены одними из последних около 15−13 годов до нашей эры, после чего большая их часть была уничтожена или продана в рабство, а оставшаяся — романизирована.

Источник: Archäologie Baselland

Римский период ознаменовался урбанизацией современной Швейцарии. В ней появились многочисленные поселения и развитая дорожная сеть, распространились латинский язык и римская религия. В этот период были основаны такие города, как Цюрих, Базель, Женева и Лозанна. Однако, начиная с 264 года, когда в Швейцарию вторглись алеманны, римляне постепенно потеряли контроль над этими землями. Окончательно германцы их покорили в V веке.

Сотрудники швейцарской археологической службы Archäologie Baselland сообщили о кладе, который в сентябре 2021 года с помощью металлоискателя обнаружил археолог-любитель Даниэль Людин (Daniel Lüdin) во время обследования участка леса в окрестностях замка Вильденштайн, расположенного в полукантоне Базель-Ланд. Людин нашел несколько римских монет и фрагменты керамики, о чем сообщил профессиональным археологам.

Источник: Rahel Ackermann / Inventar der Fundmünzen Schweiz

Приехавшие на место ученые извлекли сосуд с монетами вместе с окружавшим его грунтом для лабораторных исследований. Сделав компьютерную томографию, они заметили, что внутри горшка монеты разделены на две части. Впоследствии оказалось, что в сосуде находилась кожа крупного рогатого животного. Археологи затруднились ответить на вопрос, зачем это было сделано, возможно, монеты принадлежали двум разным людям.

Исследование показало, что монеты были изготовлены из медного сплава с очень низким содержанием серебра.

Все они были отчеканены во времена правления императора Константина Великого (306−337 годы нашей эры), причем самые молодые экземпляры датируются 332−335 годами. По оценкам ученых, все найденные монеты примерно эквивалентны одному золотому солиду весом 4,55 грамма, то есть двум месячным заработкам римского солдата.

Ранее на N + 1 рассказывали о других найденных римских кладах. Так, в бухте испанского города Хавеа обнаружили 53 золотые монеты конца IV — начала V веков нашей эры. А в Аугсбурге нашли более 15 килограмм серебряных монет I—II вв.еков нашей эры.

Михаил Подрезов

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Археолог-любитель нашел в Швейцарии клад из 1290 римских монет
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