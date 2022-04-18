10:43 (мск), источник: N + 1
Археолог-любитель нашел в Швейцарии клад из 1290 римских монет
Все они были отчеканены во времена правления Константина Великого.
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Археолог-любитель Даниэль Людин обнаружил в Швейцарии клад из 1290 римских монет. Все они были отчеканены из медного сплава в первой половине IV века нашей эры, во времена правления Константина Великого. По оценкам исследователей, эти деньги были эквивалентны двум месячным заработкам римского легионера. Об этом сообщается в пресс-релизе швейцарской археологической службы Archäologie Baselland.
До римского завоевания территорию современной Швейцарии населяли различные кельтские племена, например, гельветы и винделики, которые были носителями латенской археологической культуры, а также реты — представители культуры Фритценс-Санченцо, чье происхождение остается достаточно дискуссионным. Однако Октавиан Август начал в 35 году до нашей эры серию военных кампаний, направленных на покорение альпийского региона, Реции и Норика. Реты были покорены одними из последних около 15−13 годов до нашей эры, после чего большая их часть была уничтожена или продана в рабство, а оставшаяся — романизирована.
Римский период ознаменовался урбанизацией современной Швейцарии. В ней появились многочисленные поселения и развитая дорожная сеть, распространились латинский язык и римская религия. В этот период были основаны такие города, как Цюрих, Базель, Женева и Лозанна. Однако, начиная с 264 года, когда в Швейцарию вторглись алеманны, римляне постепенно потеряли контроль над этими землями. Окончательно германцы их покорили в V веке.
Сотрудники швейцарской археологической службы Archäologie Baselland сообщили о кладе, который в сентябре 2021 года с помощью металлоискателя обнаружил археолог-любитель Даниэль Людин (Daniel Lüdin) во время обследования участка леса в окрестностях замка Вильденштайн, расположенного в полукантоне Базель-Ланд. Людин нашел несколько римских монет и фрагменты керамики, о чем сообщил профессиональным археологам.
Приехавшие на место ученые извлекли сосуд с монетами вместе с окружавшим его грунтом для лабораторных исследований. Сделав компьютерную томографию, они заметили, что внутри горшка монеты разделены на две части. Впоследствии оказалось, что в сосуде находилась кожа крупного рогатого животного. Археологи затруднились ответить на вопрос, зачем это было сделано, возможно, монеты принадлежали двум разным людям.
Все они были отчеканены во времена правления императора Константина Великого (306−337 годы нашей эры), причем самые молодые экземпляры датируются 332−335 годами. По оценкам ученых, все найденные монеты примерно эквивалентны одному золотому солиду весом 4,55 грамма, то есть двум месячным заработкам римского солдата.
Ранее на N + 1 рассказывали о других найденных римских кладах. Так, в бухте испанского города Хавеа обнаружили 53 золотые монеты конца IV — начала V веков нашей эры. А в Аугсбурге нашли более 15 килограмм серебряных монет
Михаил Подрезов