Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России

«У нас же есть эти активы: “Газпром”, “Роснефть”, все остальные государственные компании. Во-первых, их, скорее всего, нужно как-то реструктурировать. Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше. И собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд, и, соответственно, должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт и мы платили», — описал Дерипаска свое представление о нововведениях.
По его словам, этот шаг нужно сделать сейчас, иначе власти никогда на него не решатся.
«А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема», — добавил он. Предприниматель подчеркнул, что нужны пассивы, «причем разумные пассивы».
В интервью Дерипаска предложил отказаться от госкапитализма, в разы сократить госаппарат и силовые структуры. О необходимости заканчивать «весь этот госкапитализм» он говорил еще 28 февраля, после введения первых пакетов антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.
Бизнесмен спрогнозировал «жесточайший» кризис минимум на три года из-за военной операции.
8 апреля он заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до десяти лет, для этого необходимо развивать экспорт.
Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Главное изменение — поэтапное повышение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин). В то же время был снижен стаж, необходимый для выхода на досрочную пенсию (до 42 лет для мужчин и 37 лет — для женщин). Путин объяснял, что реформа необходима для обеспечения устойчивости пенсионной системы.
Еще до вступления закона в силу жители городов России выходили на массовые несогласованные акции протеста против повышения пенсионного возраста.