00:55 (мск), источник: © РИА Новости
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
МОСКВА. 17 апр — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.
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Вербное воскресенье наступает за неделю до Пасхи, предваряя Страстную седмицу (неделю), когда Церковь вспоминает страдания и крестную смерть Спасителя. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. О нем повествуют все четыре евангелиста.
Согласно Священному писанию, перед тем как посетить древний город, Спаситель воскресил праведного Лазаря. Тот жил в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям.
Поэтому, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Его, как царя. Они выстлали Его путь дорогими одеждами и пальмовыми ветвями.
В память об этом событии и был установлен церковный праздник. В этот день и накануне вечером, в Лазареву субботу, верующим раздают в храмах освященные ветви вербы. В России они заменяют пальмовые, которыми встречали Господа жители Иерусалима.
Существует давний обычай — освящать вербные ветки. Происходит это накануне торжества, в субботу, во время Всенощного бдения. Освященную вербу обычно хранят в красном углу, рядом с иконами. А в сам праздничный день верующие посещают литургию.