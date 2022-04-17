В Эквадоре обнаружили цветок, считавшийся вымершим 40 лет назадНа территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно вымерших в 1980 годах после вырубки лесов
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
8Полет Гагарина в цифрах
00:55 (мск), источник: © РИА Новости

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

МОСКВА. 17 апр — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

Источник: © РИА Новости

Вербное воскресенье наступает за неделю до Пасхи, предваряя Страстную седмицу (неделю), когда Церковь вспоминает страдания и крестную смерть Спасителя. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. О нем повествуют все четыре евангелиста.

Согласно Священному писанию, перед тем как посетить древний город, Спаситель воскресил праведного Лазаря. Тот жил в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям.

Поэтому, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Его, как царя. Они выстлали Его путь дорогими одеждами и пальмовыми ветвями.

В память об этом событии и был установлен церковный праздник. В этот день и накануне вечером, в Лазареву субботу, верующим раздают в храмах освященные ветви вербы. В России они заменяют пальмовые, которыми встречали Господа жители Иерусалима.

Существует давний обычай — освящать вербные ветки. Происходит это накануне торжества, в субботу, во время Всенощного бдения. Освященную вербу обычно хранят в красном углу, рядом с иконами. А в сам праздничный день верующие посещают литургию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Запад исполнит главную мечту Украины
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь