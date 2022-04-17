Гейтс рассказал, что могло бы изменить течение пандемии COVID-19

«Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше», — пишет Гейтс.
Он считает, что, в частности, уровень смертности от коронавируса, вероятно, был бы гораздо ниже. Гейтс добавил, что терапевтические средства крайне важны во время вспышек заболеваний, поэтому следует избегать задержки с их производством в будущем.
Кроме того, бизнесмен призвал ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусного препарата без ущерба для безопасности.
Для этого, как ему кажется, необходимы: создание специальных «библиотек» лекарственных соединений для проверки эффективности существующих методов лечения против новых патогенов, исследования в области активизации врожденного иммунитета у людей, а также инвестиции в технологии искусственного интеллекта.
Гейтс неоднократного выражал мнение, что мир прилагает недостаточно усилий, чтобы подготовиться к новой пандемии.
Необходимо научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней и располагать производственными мощностями для ее изготовления в течение последующих 100 дней, чтобы покрыть все мировые потребности, говорил он в интервью The Wall Street Journal. По мнению миллиардера, эта задача выполнима.
В феврале Гейтс сообщил, что приступил к написанию книги, как предотвратить новую пандемию, планируется, что она выйдет 3 мая 2022 года. Издателями выступят Knopf в США и Penguin Random House на международном рынке.
В книге Гейтс пообещал изложить свои взгляды на вакцины, роль последних в сдерживании заболеваемости и поделиться опытом — каково это, быть героем теорий заговора.