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02:21 (мск), источник: РБК

Гейтс рассказал, что могло бы изменить течение пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 могла бы идти по-другому в случае, если бы ученым удалось изобрести лекарство гораздо раньше. Об этом заявил основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в своей статье для New York Times.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2022

«Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше», — пишет Гейтс.

Он считает, что, в частности, уровень смертности от коронавируса, вероятно, был бы гораздо ниже. Гейтс добавил, что терапевтические средства крайне важны во время вспышек заболеваний, поэтому следует избегать задержки с их производством в будущем.

Кроме того, бизнесмен призвал ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусного препарата без ущерба для безопасности.

Для этого, как ему кажется, необходимы: создание специальных «библиотек» лекарственных соединений для проверки эффективности существующих методов лечения против новых патогенов, исследования в области активизации врожденного иммунитета у людей, а также инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

Гейтс неоднократного выражал мнение, что мир прилагает недостаточно усилий, чтобы подготовиться к новой пандемии.

Необходимо научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней и располагать производственными мощностями для ее изготовления в течение последующих 100 дней, чтобы покрыть все мировые потребности, говорил он в интервью The Wall Street Journal. По мнению миллиардера, эта задача выполнима.

В феврале Гейтс сообщил, что приступил к написанию книги, как предотвратить новую пандемию, планируется, что она выйдет 3 мая 2022 года. Издателями выступят Knopf в США и Penguin Random House на международном рынке.

В книге Гейтс пообещал изложить свои взгляды на вакцины, роль последних в сдерживании заболеваемости и поделиться опытом — каково это, быть героем теорий заговора.

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