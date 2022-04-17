В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны

Первые рейсы авиакомпании запланированы на конец мая. Парк самолетов Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.
О том, что в Турции появится авиакомпания, которая займется перевозками российских туристов на курорты страны, 10 апреля сообщила газета Sabah. Работой по созданию перевозчика занялись Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов страны.
По оценкам властей, она будет способна перевезти около 1 млн россиян в этом году.
Как писала Sabah, создание компании — часть плана по привлечению россиян в Турцию в условиях санкций. В рамках этого плана, по данным издания, власти обсуждают выдачу кредита туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel на общую сумму $300 млн. Кроме того, говорилось в материале, авиакомпания Turkish Airlines договорилась с туроператорами о предоставлении им на рейсах 1,5 млн мест. Помимо этого, ожидается, что еще 500 тыс. туристов из России перевезут Pegasus Airlines и российские авиакомпании.
По данным АТОР, в 2021 году Турцию посетили 4,7 млн россиян, это на 120,5% больше, чем годом ранее. Эта страна стала самым популярным зарубежным направлением у российских туристов.
Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел санкции против России, которые затронули в том числе авиаотрасль страны. Брюссель запретил новые поставки самолетов и запчастей, а также техобслуживание и страхование бортов. Затем ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Россия со своей стороны решила закрыть воздушное пространство для зарубежных авиакомпаний из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза. По оценке Минтранса, зарубежные авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства тратят на облет территории России $37,5 млн в неделю, также увеличилось время полетов. Росавиация также призвала авиакомпании с лизинговыми самолетами приостановить международные рейсы.