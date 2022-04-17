В России запатентовали лунный «экскаватор»

При необходимости космонавт сможет освободиться от закрепления ботинок скафандра и с портативным пультом перейти на грунт, и оттуда управлять всем процессом разработки.
«Инженерная луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование строительно-землеройного назначения, гусенично-колёсные модули с возможностью трансформирования их в колёсные движители и настил», — сказано в описании.
На каркасе с одной стороны будет встроена стрела с экскаваторным ковшом и бульдозерный отвал, с другой — рыхлитель, стойки с поручнями, автономные портативные пульты.
«Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Оно ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах. Компания входит в госкорпорацию «Роскосмос».
Ранее на фоне военной операции РФ на территории Украины Европейское космическое агентство (ЕКА) решило прекратить участие в российских лунных миссиях. Речь идёт о программах «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Это заявление глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал словами: «Европейская баба с возу, русской кобыле легче». Первая в истории современной России лунная миссия «Луна-25» была запланирована уже на 2022 год.