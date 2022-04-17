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13:46 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России запатентовали лунный «экскаватор»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала луномашину, которая будет удалять крупные камни, срезать элементы микрорельефа, а также разрыхлять грунт, копать экскаватором и выполнять множество других целей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на описание изобретения. Разработчики предполагают, что космонавт будет передвигаться на луномашине, закрепляясь на ней при помощи специальных креплений для ботинок скафандра.

При необходимости космонавт сможет освободиться от закрепления ботинок скафандра и с портативным пультом перейти на грунт, и оттуда управлять всем процессом разработки.

«Инженерная луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование строительно-землеройного назначения, гусенично-колёсные модули с возможностью трансформирования их в колёсные движители и настил», — сказано в описании.

На каркасе с одной стороны будет встроена стрела с экскаваторным ковшом и бульдозерный отвал, с другой — рыхлитель, стойки с поручнями, автономные портативные пульты.

«Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Оно ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах. Компания входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Ранее на фоне военной операции РФ на территории Украины Европейское космическое агентство (ЕКА) решило прекратить участие в российских лунных миссиях. Речь идёт о программах «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Это заявление глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал словами: «Европейская баба с возу, русской кобыле легче». Первая в истории современной России лунная миссия «Луна-25» была запланирована уже на 2022 год.

Варвара Митина

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