В Эквадоре обнаружили цветок, считавшийся вымершим 40 лет назадНа территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно вымерших в 1980 годах после вырубки лесов
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
7Весенний фестиваль Холи в Индии
19:37 (мск), источник: РБК

Росавиацию покинет начальник управления летной эксплуатации

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщили два источника РБК, близкие к авиавластям. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

«Сначала Костылев уйдет в отпуск затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — рассказал один из собеседников РБК.

По словам источника, решение по уходу Костылева из Росавиации принято по итогам его проверок правоохранительными органами, которые выявили нарушения в том числе финансового характера.

Кроме Костылева, по данным «Авиаторщины», в отпуск ушла его заместитель, начальница управления цифровой трансформации и обеспечения авиавластей Алла Сясина. Telegram-канал утверждает, что вскоре она также будет уволена, однако по собственному желанию. Уход из Росавиации Сясиной собеседник РБК не подтверждает.

В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев.

Костылев закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 году. Занимает должность начальника управления летной эксплуатации Росавиации с 2013 года.

Новость
Константин Райкин потерпел от партнера

14 апреля источник «Авиаторщины» сообщил, что Костылев на протяжении трех последних лет летал бизнес-классом, оплачивая лишь 8% стоимости билета. По его словам, потери авиакомпаний от действий чиновника оцениваются в сумму свыше 11 млн руб.

Кроме этого, по данным Telegram-канала, начальник управления президента России по вопросам противодействия конкуренции Андрей Чоботов начал антикоррупционную проверку в отношении Костылева. Позже Чоботов написал министру транспорта Виталию Савельеву письмо об утрате доверия к Костылеву, утверждает «Авиаторщина». Причина — его расходы не сошлись с доходами.

Ранее свою должность также покинул гендиректор крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. Источники РБК отмечали, что уход Полубояринова может быть связан с тем, что «в текущих сложившихся условиях внешних ограничений возможен пересмотр самой стратегии компании».

До этого, 4 марта, в отставку ушел гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. «Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — написал он в письме к коллективу. На следующий день компанию покинул летный директор Константин Тарасов.

Увольнениям топ-менеджеров из российской авиационной отрасли предшествовали санкции Евросоюза и США против отечественных авиакомпаний. Кроме этого, еще в начале марта США и ЕС закрыли небо для российских воздушных судов, а позднее Минторг США запретил обслуживать 173 используемых в России самолета.

Артём Кореняко, Илья Фурсеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин назначил Медведева еще на одну должность
Подорожали на 300%: какие услуги выросли на 20% из-за материалов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь