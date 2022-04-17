Росавиацию покинет начальник управления летной эксплуатации

«Сначала Костылев уйдет в отпуск затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — рассказал один из собеседников РБК.
По словам источника, решение по уходу Костылева из Росавиации принято по итогам его проверок правоохранительными органами, которые выявили нарушения в том числе финансового характера.
Кроме Костылева, по данным «Авиаторщины», в отпуск ушла его заместитель, начальница управления цифровой трансформации и обеспечения авиавластей Алла Сясина. Telegram-канал утверждает, что вскоре она также будет уволена, однако по собственному желанию. Уход из Росавиации Сясиной собеседник РБК не подтверждает.
В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев.
Костылев закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 году. Занимает должность начальника управления летной эксплуатации Росавиации с 2013 года.
14 апреля источник «Авиаторщины» сообщил, что Костылев на протяжении трех последних лет летал бизнес-классом, оплачивая лишь 8% стоимости билета. По его словам, потери авиакомпаний от действий чиновника оцениваются в сумму свыше 11 млн руб.
Кроме этого, по данным Telegram-канала, начальник управления президента России по вопросам противодействия конкуренции Андрей Чоботов начал антикоррупционную проверку в отношении Костылева. Позже Чоботов написал министру транспорта Виталию Савельеву письмо об утрате доверия к Костылеву, утверждает «Авиаторщина». Причина — его расходы не сошлись с доходами.
Ранее свою должность также покинул гендиректор крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. Источники РБК отмечали, что уход Полубояринова может быть связан с тем, что «в текущих сложившихся условиях внешних ограничений возможен пересмотр самой стратегии компании».
До этого, 4 марта, в отставку ушел гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. «Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — написал он в письме к коллективу. На следующий день компанию покинул летный директор Константин Тарасов.
Увольнениям топ-менеджеров из российской авиационной отрасли предшествовали санкции Евросоюза и США против отечественных авиакомпаний. Кроме этого, еще в начале марта США и ЕС закрыли небо для российских воздушных судов, а позднее Минторг США запретил обслуживать 173 используемых в России самолета.
Артём Кореняко, Илья Фурсеев
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