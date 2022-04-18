Энтомологи выяснили, что пчелы не могут летать над зеркалом

Новые исследования стали продолжением давних экспериментов с пчелами, которые показали, что эти насекомые не могут, в частности, нормально летать над безмятежной гладью озера, внезапно теряя высоту и падая в воду — они могли перебраться на другой берег только в том случае, если на поверхности воды возникали волны и рябь. «Более гуманные» современные эксперименты проводились внутри прямоугольного туннеля длиной 220 см, расположенного на открытом воздухе, с зеркалами на потолке и полу, которые можно было закрывать, чтобы они выглядели как обычные стенки.
Когда все зеркала были закрыты, пчелы беспрепятственно перелетали туннель и получали сладкое лакомство с другой стороны, сохраняя при этом почти постоянную высоту полета. Когда потолок делали зеркальным, у пчел это тоже не вызывало особых проблем. Однако когда зеркальным становился пол, то начинались аварии. Поначалу пчелы летели нормально, но примерно через 40 см высота полета снижалась, пока насекомые не сталкивались со стеклянным дном. Когда же и потолок, и пол делались зеркальными, создавая тем самым эффект бесконечных стен, то пчелы начинали терять высоту, пролетев всего около 8 см, после чего падали вниз.
Все это напоминает эффект пространственной дезориентации, который иногда поражает профессиональных летчиков. В таких случаях людей выручают приборы, помогающие им бороться с пространственными иллюзиями и удерживать самолет в воздухе, если даже на земле или на воде внизу отсутствуют текстуры или тени. Аналогичные эксперименты с плодовыми мушками показали, что эти насекомые используют другие методы для поддержания своего полета и их не смущает отсутствие зрительного контроля за поверхностью внизу.