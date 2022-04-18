09:15 (мск), источник: Известия
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ
Росавиация в понедельник, 18 апреля, продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 25 апреля.
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«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении.
Росавиация подчеркивает, что другие российские аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.
Ограничения Росавиацией вводились до этого неоднократно. Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, для 12 аэропортов действовал до 2 марта. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. Из списка позднее был исключен аэропорт Волгограда.