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09:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes: Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор (РНК) намерен создать на базе оборудования, использующегося для исполнения закона о суверенном интернете, национальную систему защиты от DDoS-атак. Такая инициатива появилась после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, которые возникли с начала военной операции российских войск на Украине. Об этом Forbes рассказали два источника: один — близкий к РКН, другой — к администрации президента (АП).

Источник: Reuters

Система может появиться осенью, рассказали собеседники издания. Планируется, что к этому периоду надзорное ведомство обновит оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), которое используется для исполнения закона о суверенном интернете.

Близкий к АП источник издания заявил, что в первые дни военной операции России на Украине оказалось, что российская IT-инфраструктура не готова к кибератакам. Временно переставал работать даже сайт Кремля.

DPI-оборудование, применяемое для исполнения закона о суверенном интернете, уже оснащено защитой от от DDoS-атак. Однако Главный радиочастотный центр (подведомственное учреждение Роскомнадзора) разработал для него только несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование, поэтому возникают проблемы с качественным обеспечением безопасности.

Надзорное ведомство планирует также обновить инфраструктуру для суверенного интернета — усилить пропускную способность DPI-оборудования. С его помощью власти замедляли трафик Twitter и блокируют доступ к Facebook и Instagram (принадлежат экстремистской Meta).

Татьяна Акиншина

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