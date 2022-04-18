09:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Forbes: Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак
Роскомнадзор (РНК) намерен создать на базе оборудования, использующегося для исполнения закона о суверенном интернете, национальную систему защиты от DDoS-атак. Такая инициатива появилась после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, которые возникли с начала военной операции российских войск на Украине. Об этом Forbes рассказали два источника: один — близкий к РКН, другой — к администрации президента (АП).