Власти не приняли лося, которого Рашкин купил вместо убитого

«Рашкин выплатил более чем достаточно средств, в том числе и на корма. Приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях. Но препятствие идет со всех сторон, пытаются обвинить его и не выдавать документов, что он все это оплатил», — заявила Алимова.
В октябре 2021 года Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте. В багажнике его машины нашли останки незаконно убитого лося. Депутат признался, что у него не было разрешения на охоту и пообещал, что купит нового лося вместо убитого. В Госдуме приняли решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности, после чего Следственный комитет возбудил против депутата уголовное дело.