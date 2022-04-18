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12:24 (мск), источник: Ura.ru

Власти не приняли лося, которого Рашкин купил вместо убитого

Власти Саратовской области не приняли лося, которого купил Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Алимова. Ее обращение опубликовано на официальном сайте КПРФ.

Источник: РИА "Новости"

«Рашкин выплатил более чем достаточно средств, в том числе и на корма. Приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях. Но препятствие идет со всех сторон, пытаются обвинить его и не выдавать документов, что он все это оплатил», — заявила Алимова.

В октябре 2021 года Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте. В багажнике его машины нашли останки незаконно убитого лося. Депутат признался, что у него не было разрешения на охоту и пообещал, что купит нового лося вместо убитого. В Госдуме приняли решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности, после чего Следственный комитет возбудил против депутата уголовное дело.

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