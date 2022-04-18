«Комфорта в актерской жизни нет». Светлана Немоляева — о своей работе в театре и кино

Накануне юбилейной даты она рассказала ТАСС об отношении к профессии, возрасту, семейным династиям в искусстве, театральных режиссерах, а также о том, как работала над образом Оленьки Рыжовой в картине Эльдара Рязанова «Служебный роман».
У меня папа с мамой — кинематографисты. Когда они в Ялте снимали картину «Доктор Айболит», на Ялтинской киностудии, мне еще не было годика. Конечно, меня взяли с собой, и я сделала первые свои шаги в жизни как раз в павильоне на Ялтинской киностудии. Так что я, можно считать, родилась прямо в кино. В фильме «Близнецы» Константина Юдина снялась, когда уже училась в школе.
День на день не похож, все по-разному. Просто я от природы жаворонок, всегда мало спала и очень рано просыпалась. Сейчас, с возрастом, когда мне много лет, это, конечно, проблема, потому что я подчас плохо и мало сплю. Когда я плохо сплю, то малотрудоспособна, мне тяжело. А я очень много играю, у меня в театре много спектаклей, и до сих пор снимаюсь. Снимаюсь и в сериалах, выйдет, как сейчас называют, на платформе фильм, который сняла Маша Шалаева, «Синдром жизни». Это будет к моему юбилею. А накануне рано уехала на озвучание второй картины «Дипломат». Целый блок снят на Первом канале, в котором мой сын (Александр Лазарев — мл. — прим. ТАСС) играет главную роль, там и Ясулович, и Грамматиков, и я играла. Сейчас второй блок снят.
Я отношусь к возрасту вполне философски. Сколько лет — столько и лет. Совершенно не заморачиваюсь по этому поводу.
Но чувствую, что болезни ко мне цепляются и тяжелее делать какие-то вещи. А чисто психологически, что мне столько лет много, — я по этому поводу не заморачиваюсь, никакой трагедии, переживаний у меня нет. Ничего не скрываю и говорю, как есть.
О юбилеях и днях рождения
Я, наверное, как все, ничем не отличаюсь от других. Если, предположим, театр предлагает поставить в юбилей спектакль, как-то отметить, то я с радостью. А когда обычные дни рождения, конечно, я театр не вмешиваю в эти дела, бываю со своей семьей. К юбилеям отношусь как все — юбилей есть юбилей, дата есть дата, день рождения есть день рождения. Что будет в этот раз — для меня сюрприз, театр мне пока не говорит.
О предпочтениях в спектаклях
Я уже практически не играю «Мертвые души» и «Женитьбу», хотя очень люблю Коробочку в «Мертвых душах» и очень люблю Сваху в «Женитьбе». Но у меня много других спектаклей: «Бешеные деньги», «Таланты и поклонники», «Плоды просвещения», «Кант» и вот сейчас «Как важно быть серьезным». А те спектакли я играла много лет, и сейчас, наверное, год не играю ни «Женитьбу», ни «Мертвые души», играют другие. Это уже в силу усталости, потому что я не могу столько работать. Хотя я всегда была большим трудоголиком, любила играть и сейчас люблю. Для меня отказаться, если я себя плохо чувствую, позвонить в театр и сказать: «Я не могу играть», — это пока невозможно.
Вопрос насчет комфорта в актерской жизни неправильный, комфорта в актерской жизни нет. Есть точка зрения и взгляд, можешь ты это выдержать или не можешь.
Практически всегда некомфортно, потому что никто тебя не принимает со всеми потрохами, как мама с папой, и режиссеры тем более.
В моей жизни попадались все режиссеры — лидеры. А если лидер — значит, деспот, значит, человек со сложным характером, значит, человек, который не дает тебе спокойно жить. Поэтому мне было трудно и с Охлопковым (Николай Охлопков — худрук Московского театра драмы, переименованного в 1954 году в Московский театр Маяковского — прим. ТАСС), так как я была совсем молоденькой, неопытной. Но с ним, пожалуй, было легче всего, потому что у него была любовь к нам, к тому поколению, которое он взял. У него, видимо, у самого не было детей, поэтому мы были для него как детки. Он любил нас, с ним было как-то спокойно и комфортно в том смысле, что мы знали, что он нас не обидит.
Андрей Александрович (Гончаров, пришел в театр на пост худрука в 1967 году — прим. ТАСС) сделал из меня актрису. Он пришел, когда мне было 30 лет. Я родила сына и уже не была несмышленышем, который готов все играть, лишь бы только быть на сцене. Гончаров обладал огромным, нечеловеческим талантом работы с актерами, не все же могут работать с актерами, он без этого не видел театра. И он из меня сделал актрису, так я считаю, несмотря на все трудности, несмотря на весь его деспотизм и очень жесткое со мной обращение. Но если кто-то его не устраивал, он мог просто выгнать. А меня он оставлял, но пинал до страсти. Я играла в лучших его спектаклях-шедеврах, могу гордиться и быть счастлива, что я в них участвовала. Роли у него были для меня невероятные, тот же «Трамвай “Желание”, тот же “Бег”, те же “Дети Ванюшина” и “Беседы с Сократом”. У Гончарова была одна удивительная черта: как бы он ни ругался, ни орал, как бы он тебя ни доводил — все равно он всегда был прав.
У Сергея Арцибашева (худрук Театра Маяковского с 2001 по 2011 год — прим. ТАСС) было более комфортно мне жить, он особенно со мной не ругался, хотя тоже были скандалы небольшие. С ним можно было поспорить, но он тоже был упрямцем, как все режиссеры. А с Карбаускисом (Миндаугас Карбаускис — худрук Театра Маяковского с 2011 по 2022 год — прим. ТАСС) я не так много работала, у меня три спектакля с ним. Это «Таланты и поклонники», «Плоды просвещения» и «Кант». Он тоже очень интересный режиссер. Он молодой, по возрастной градации он мне в сыновья годится, но он другой человек, с налетом западноевропейской культуры. Тоже очень непростой режиссер и тоже добивается того, что ему нужно. С ним особо не поспоришь. Но так как я намного его старше, у него есть, как говорится, пиетет перед возрастом.
Как появился велосипед на сцене
Режиссер спектакля «Как важно быть серьезным» Анатолий Шульев со мной в полном альянсе и контакте, я с ним делаю уже вторую работу. Он мне очень симпатичен, большие надежды подает, режиссер с будущим. И он ко мне относится с симпатией. Мне с ним очень легко. Как-то мы на сцене репетировали, я сидела за кулисами, ждала своего выхода. Репетировали-репетировали, все повторяли и повторяли, а мне надоело их ждать. А за сценой стоял большой трехколесный велосипед. Я села на велосипед и выехала. Шульев сказал: «Вот-вот, оставить, оставить». Оказалось, что это имеет успех у публики.
У меня три спектакля, где я играю маму Полины (Полина Лазарева — внучка Немоляевой — прим. ТАСС). И в «Талантах и поклонниках» я ее мама, и в «Как важно быть серьезным», и в «Бешеных деньгах» Островского.
Она была еще такой молоденькой, совсем несмышленышем, когда пришла из ГИТИСа и стала играть в «Талантах и поклонниках». И как сейчас выросла, как прекрасна в этом.
Про критику семейственности в искусстве
Это было, конечно, но прошло, это все кануло. И тогда была другая точка зрения, просто она была официозная, что действительно приветствуются династии сталеваров, стахановцев, а вот династии актеров не приветствуются.
Я считаю вообще, что династия — хорошо, какая бы ни была профессия. Потому что дети, рождающиеся в семье отца-литератора, или военного какого-нибудь, или моряка, или какого-то крестьянина, который любит землю, растут в этой атмосфере, она их жизнь, она их существо. Они понимают это, идут по стопам родителей.
У меня родня по папиной линии — старообрядцы, все мещане, они были купцами, у них тоже была абсолютная семейственность.
А если актер выходит из артистической династии неталантливый — это уже его беда. В других профессиях это не так драматично. Все-таки, если папа или мама — технарь, учитель или доктор, можно научиться. А когда ты актер, какая бы у тебя фамилия ни была, на сцене ты все равно один на один с публикой.
Сын потрясающий. Дай бог каждой маме иметь такого сына — внимательного, заботливого. Отец замечательный и актер, с моей точки зрения, очень интересный. Неудобно матери так хвалить, но хвалю. Мне очень импонирует его нынешний поворот в судьбе, новое желание — он хочет себя пробовать в режиссуре. Это интересно в нем, и очень хочется, чтобы у него все получилось в театре. Он такой же постоянный, как мы с Сашей (супруг Александр Лазарев (1938−2011) — прим. ТАСС), мы с ним тоже 51 год проработали в одном театре. И сын, по-моему, больше 30 лет в «Ленкоме».
О повторном прокате «Служебного романа»
Я, конечно, рада этому событию. Во-первых, это роль, которая для меня очень много значит в жизни. Это первая роль у Рязанова, она дала очень много положительного: зрительской любви, встречи с такими партнерами, как Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и Андрей Мягков, и все остальные актеры в более-менее эпизодических ролях — тоже видные артисты, даже в крохотных эпизодах. Я же на сцене с ними не встречаюсь, а тут какое-то было совершенно новое для меня общение. И я очень была рада этому, конечно, это на всю жизнь.
А сейчас то, что фильм не умер, что он востребован, что имеет второе рождение, меня бесконечно радует и поражает, потому что кино очень быстро устаревает вообще-то. Я знаю, что «Служебный роман» любят и до сих пор помнят.
О работе над образом Оли Рыжовой
У меня много героинь, что в театре, что в кино.
Насколько близок или нет персонаж? Я просто стараюсь каждый раз что-то увидеть такое, что касается моего сердца, что бы я ни играла — комедийную роль, драматическую, трагедийную.
Как говорил Охлопков, работая с нами, когда мы пришли в театр, в каждом из нас сидят 12 молодцов. То есть мы все разные, каждый из себя старается вытащить то, что в данный момент ему надо сыграть. Я в любой роли стараюсь это делать тоже. И в «Служебном романе» старалась вытащить какие-то чисто женские черты, которые не только мне или ей, Оле Рыжовой, — всем свойственны.
Если говорить про Охлопкова и Гончарова, они мои создатели в театре, а Рязанов — мой крестный отец в кино.
О чем жалеть в творчестве
В смысле творчества даже не знаю. Все-таки я успешная. Если складывается актер в театре или в кино, то складывается он по трем величинам: драматургия, режиссура и партнеры. Меня судьба одарила этим. Все-таки не у каждого были такие грандиозные таланты на пути, с которыми я встречалась, я имею в виду режиссеров. Из драматургии я играла, начиная с Шекспира и Островского, кого угодно. И конечно, мне подарила жизнь партнеров потрясающих и в кино, и в театре.
Моя мечта, чтобы близкие были в порядке, чтобы у них все было хорошо, и у внучки был успех, и у внука был успех. У меня внук заканчивает сейчас ВГИК, продюсерский факультет. И у сына, чтобы было все. Вот моя мечта, чтобы у них была удача и было все хорошо.
Беседовала Ольга Свистунова