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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

Палеонтологи обнаружили предшественника рептилий, похожего на ящерицу

Палеонтологи проанализировали найденную в Шотландии окаменелую ступню животного, похожего на ящерицу. Статья об этом опубликована в Communications Biology.

Источник: National Museums of Scotland

Это существо жило 330 млн лет назад, в то время, когда территория современной Шотландии находилась на экваторе и обладала теплым климатом и богатой растительностью. Окаменелость была найдена в 1980-х годах на месте доисторического озера, но ученые считают, что оно жило на суше, поскольку озеро было слишком горячим и обладало неподходящим для жизни химическим составом.

Обнаруженное существо получило имя Termonerpeton makrydactylus, что переводится примерно как «пограничный ползун», поскольку окаменелость нашли неподалеку от пограничной стены карьера Ист-Кирктон.

Существо внешне напоминало ящерицу и обладало короткими ногами с большими ступнями с длинными четвертыми пальцами.

«Подобный длинный четвертый палец есть у современных ящериц. Считается, он увеличивает длину шага и помогает быстрее ходить. Кроме того, он упрощает ходьбу по гальке, песку и другим неровным поверхностям», — говорит Тимоти Смитсон из Кембриджского университета.

Существо не относится ни к земноводным, ни к рептилиям, так как жило до образования этих групп. Ученые утверждают, что T. makrydactylus принадлежит линии, из которой в дальнейшем выделились рептилии, птицы и млекопитающие, но не является их прямым предком.

Анализ поможет понять, как ранние четвероногие адаптировались к ходьбе.

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